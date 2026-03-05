聽新聞
0:00 / 0:00
外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價
台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.782元，貶值8.7分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。
匯銀分析，由於美股昨晚反彈，帶動台股今早開盤大漲，早盤外資在外匯市場偏雙向操作，新台匯價小幅走升；但下午盤又出現外資單邊抓美元匯出，新台幣匯價再貶破31.7元。
雖然5日新台幣匯價下午一開盤由升轉貶，但盤中並未觸及31.8元的關鍵價位，由前2日重貶逾1角的走勢，轉為呈現較為緩貶的情勢。
央行連續兩個交易日在收盤前進場，頗有「宣誓」性管理匯價意味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。