外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.782元，貶值8.7分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。示意圖／路透

台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.782元，貶值8.7分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。

匯銀分析，由於美股昨晚反彈，帶動台股今早開盤大漲，早盤外資在外匯市場偏雙向操作，新台匯價小幅走升；但下午盤又出現外資單邊抓美元匯出，新台幣匯價再貶破31.7元。

雖然5日新台幣匯價下午一開盤由升轉貶，但盤中並未觸及31.8元的關鍵價位，由前2日重貶逾1角的走勢，轉為呈現較為緩貶的情勢。

央行連續兩個交易日在收盤前進場，頗有「宣誓」性管理匯價意味。

外匯市場 匯價 新台幣 央行 台股

