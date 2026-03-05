WBC 熱血開賽！5日起 85 APP 送萬張大杯飲品買1送1券

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
85℃「寵愛女神節」，大杯就是海岩青茶和大杯蜜桃烏龍，兩款任選第二杯38元。業者／提供
85℃「寵愛女神節」，大杯就是海岩青茶和大杯蜜桃烏龍，兩款任選第二杯38元。業者／提供

因應四年一度的「WBC世界棒球經典賽」盛大開打，85℃宣布啟動應援模式，85 Cafe APP從5日起，發送1萬張大杯蜜桃烏龍買一送一優惠券，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

另為迎接「3月8日國際婦女節」，85℃特別針對廣大女性消費族群打造「寵愛女神節」專屬優惠，活動當天，全台門市推出兩款超人氣大杯指定飲品：「蜜桃烏龍」與「就是海岩青茶」，任選第二杯只要38元。

85℃寵愛女神節主打的「蜜桃烏龍」，以清香烏龍茶為基底，融合蜜桃果香，風味柔和順口，是許多消費者心中的韓系人氣飲品；而「就是海岩青茶」，則以回甘青茶搭配鹹甜交織的海岩奶酪，層次豐富、口感滑順，深受喜愛茶香與奶香平衡口感的族群青睞。

兩款大杯飲品原價皆為60元，活動當日第二杯特價38元，平均每杯只要49元，兩杯現省22元，飲品可任選互搭，兩杯百元有找，限門市現場購買，不限冰熱，不提供寄杯服務，85 Cafe APP線上訂餐外送/外帶和電話訂購無此優惠。

除了寵愛女神，85℃也和全台球迷一起熱血沸騰。隨著「WBC世界棒球經典賽」開打，同步推出應援優惠，邀請全民一起為中華隊加油。自3月5日起至3月17日，透過85 Cafe APP限量發送「大杯蜜桃烏龍」買一送一電子優惠券，共計1萬張，數量有限，送完為止。

85℃表示，85 APP註冊會員成功領取後，可在4月5日前進行兌換，在觀看熱血賽事的同時，手握一杯85℃，用甜蜜沁涼的蜜桃烏龍飲品為場上奮戰的選手們加油打氣。

