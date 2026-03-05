快訊

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。示意圖。本報資料照片
日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。示意圖。本報資料照片

日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。法人指出，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心；同時，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，加上公司治理改革推進與資金回流預期升溫，中長期仍具發展動能。

日生資產管理（Nissay Asset Management）海外業務發展解決方案部門投資主管荒木潤（Jun Araki）分析，市場普遍預期，在高市政府領導下，日本將迎來體制轉型，政策重心由過往偏向財政紀律，轉向更積極的財政支出，特別是在人工智慧（AI）與半導體等關鍵產業，政府與民間投資力道明顯加大。

荒木潤指出，從評價面來看，相較全球主要市場，日本股市在本益比（P/E）與股價淨值比（P/B）等指標上仍具相對低估優勢，具備重估空間。投資布局方面，過去由大型價值股領軍的行情，近期資金逐漸轉向中小型股。隨公司治理改革持續深化，以及市場重新評價具成長潛力但長期被忽視的企業，中小型股後市上行潛力備受關注。

貨幣政策上，日本銀行（BoJ）目前政策利率約0.75%，市場預期最快於2026年中升至1%。在新任偏向再通膨立場的董事加入後，未來若進一步升息，仍將採取審慎且依賴經濟數據的方式推進，以兼顧經濟成長與物價穩定。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）指出，預計於2027年3月前，未來美元兌日圓將維持在145左右，呈現「穩中偏升」的趨勢。過度升值對日本股市不利，因為日本股市中出口導向型企業占比高。

儘管日本市場將再有升息的機會，但目前對日本股市的影響仍有限，主因在於雖然升息會增加企業成本，但日本出口的強勁增長及企業營收的擴張，足以抵銷成本上升的壓力。此外，日本公債主要由日本央行及國內企業持有，海外投資者占比不高。隨著日本回報率的提升，預計原本流向海外的日本資金將回流國內市場，進一步支撐日本股市。

日本 中小型股

