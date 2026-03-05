永豐金啟動2026校園徵才 今年預計招募約1,800名新血

永豐金控（2890）將於7日參加臺灣大學校園徵才博覽會，正式啟動年度校園招募計畫。永豐金控今年預計招募約1,800名新員工，因應 AI 科技快速發展，將聚焦多項核心領域人才，包括金控「圖靈計畫（Turing Plan）」儲備 AI 專才、永豐銀行策略人才 MA／PA、證券策略人才 MA，並同步延攬法人金融、資訊科技等專業領域人才。永豐金控指出，期望透過深入校園、與年輕世代直接交流，積極吸引具潛力的新秀加入，共同強化金融 x 科技的競爭優勢。

永豐金控董事長陳思寬將親臨臺大椰林大道攤位，與學生面對面互動，展現企業對新世代人才的高度重視。活動現場預計吸引大批學生參與，永豐徵才團隊將透過互動問答、職涯諮詢與現場交流，協助學生深入了解金融服務業的運作樣貌與多元發展路徑。

陳思寬表示，隨著金融服務持續朝向科技化、智慧化邁進，優質人才的培育與吸引將是企業永續成長的重要基石。今年校園招募以「Your Pace, Your Place, SinoPac.」為主軸，希望鼓勵年輕世代探索自我、選擇方向，並在永豐找到最能發揮潛能的位置。未來永豐將持續打造開放與友善的職場環境，支持同仁跨域發展與創新思維，穩健朝「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景前進。

面對 AI 驅動的金融科技變革，永豐金控持續深化圖靈計畫 (Turing Plan)，今年除延攬 「儲備AI科學家」及「儲備AI後端工程師」外，更新增「儲備 AI 專案管理師」一職，以多元角色打造科技人才池。計畫期間提供百萬年薪保障，成員將參與AI研發、模型建置、系統開發與跨公司核心專案，加速科技應用落地並提升金融服務效能。招募對象以國內外碩士（含）以上與兩年內工作經驗者為主，電機、資工、統計、機械、數學、資管或商管等背景尤佳，力邀具技術及專案管理潛力的青年投入金融科技發展。

永豐銀行多年以策略人才 MA／PA 計畫打造未來領導梯隊，歷屆培育成果已在多項核心專案與跨域團隊中展現影響力，成為組織成長的重要人才動能。今年持續招募兩大類策略人才，MA主要鎖定國內外碩士(含)以上學歷青年，並可依個人志願選擇八大領域；PA則以國內外優秀學士為主，聚焦四大專業組別，兩者皆不限科系，凡是TOEIC成績800分以上、工作經驗2年以內者，皆可報名投遞。

計畫開展以來已邁入第十三屆，以「三部曲」培育為架構，從12-15個月客製化培育課程提升統整資源能力，到跨部門策略性任務輪調累積實務經驗與策略視野，並藉由年度發展評估掌握成員的成長軌跡，提供挑戰性任務與晉升機會，成為下一代具領導潛力核心管理者。

永豐金證券啟動今年度「策略人才MA」計畫，招募「數位金融、通路管理、智能導入、策略規劃、外資法人」五大組別，著重跨部門核心專案、創新策略與數位化應用，並提供系統化培訓，以打造專屬職涯路徑，培養具備策略視野關鍵幕僚人才。鎖定具海內外學士(含)以上學歷與多元背景的新世代人才加入，強化企業策略與金融創新動能，現場同學熱烈詢問。

同時推出「ITT資訊科技人才」招募，聚焦AI創新、專案規劃等領域，協助數位創新服務導入及系統專案建構，深化金融科技應用。歡迎具科技與跨域能力的人才加入，共同打造前瞻性的智慧金融生態。