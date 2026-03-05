快訊

南山人壽信義 A26拚明年初完工 成信義區商辦最大房東、租金行情看升

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山信義A26今日舉行新建大樓上梁祈福典禮，打造機能與美感兼具的頂級商辦，將樹立A++級商辦的新典範。圖／南山人壽提供
南山信義A26今日舉行新建大樓上梁祈福典禮，打造機能與美感兼具的頂級商辦，將樹立A++級商辦的新典範。圖／南山人壽提供

南山人壽5日於信義計劃區「南山信義 A26」大樓舉行上梁祈福典禮，南山人壽董事長尹崇堯於受訪指出，南山人壽自20多年前總部進駐信義計劃區以來，陸續推動南山廣場、A26與A21等重要計畫，預計未來四棟大樓將在信義區供應約12.2萬坪的辦公及商場樓地板面積，並進一步帶動信義區商辦出租行情，每坪上看5,000元之上。

尹崇堯表示，目前商用不動產投資規劃主力集中於A26與對面的A21兩大案，合計投資額預計超過700億元，預計分別於2027年初和2028年完工，吸引更多優質企業進駐。信義區頂級辦公室租金每坪已超過5,000元，新案落成後，有望帶動該地區商辦出租價格進一步上揚，預期這兩棟全新商辦大樓將成為信義區主要的新增商辦供給，有助於鞏固並提升區域租金行情。

尹崇堯指出，透過「四合願計畫」延伸傳統「四合院」共好的理念，串連南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26和A21等四棟商辦大樓的資源，形成新的商辦聚落，四棟大樓會由空橋串起「綠色走廊」，結合綠色植物和綠建築，為台北市增添綠意和生命力。此外，南山人壽目前正同時規劃新北市地上權投資案的「淡水沙崙文創教育園區」。

典禮邀請台北市長蔣萬安及來自台北市府財政局、三菱地所、達欣工程、摩根大通集團等逾50位貴賓共同參與。未來將串聯南山人壽在信義計畫區四棟大樓（南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21）的進駐企業，推動「一群人一起做公益」行動，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，這將是南山人壽對信義區未來繁榮的承諾，也將樹立A++級商辦的新典範。

「南山信義A26」為地上30層、地下3層的商辦大樓，預計於2027年初正式落成啟用，此建案也是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發之案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」政策，南山信義A26規劃將取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，並將取得LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）、WELL認證（WELL Building Standard）等四項國際級建築認證，打造兼具智慧資通韌性、節能永續能力與健康環境的頂級商辦，提供給國內外企業具永續韌性的頂級辦公空間，帶動台灣商辦市場邁向更高規格的國際標準，期望吸引更多重視ESG的跨國企業落腳台北。

南山人壽認為，一個出色的商辦空間，不僅是建築與硬體設備能貼近員工工作的需求及型態，更要讓員工賦能，並與鄰里社區產生友好互動、對環境有貢獻。從過去到現在，南山人壽致力攜手友好企業夥伴、供應商、非營利組織一起做好事，包括淨灘守護海洋、推廣台灣在地音樂、推動失智友善、醫療關懷計畫等等；未來，在「四合願計畫」推動下，入駐商辦群的優質企業們，不僅會議室、高階影音視聽室、空中花園／綠地空間、健身房、咖啡廳、交誼廳等公設可相互支援，更可聯手舉辦書展、音樂會、二手市集、講座活動等交流活動，更可一起「揪團」做公益，建立人、企業、社區及環境的正向循環，為企業創造永續價值。

除持續打造信義計畫區頂級商辦群，南山人壽善盡協助社會穩定與發展的企業社會責任，持續布局六都精華區不動產，依不同區域、不同商圈的特色與潛力，引進中大型商業設施，協助推動國內的產業成長及都市發展；同時，南山人壽持續評估符合壽險業資金流量匹配需求的公建案件、或透過公建基金、證券化標的等多元的投資方式，希望挹注壽險業資金投資國內公建，深耕台灣、持續推動台灣成長。

南山人壽5日於信義計劃區「南山信義 A26」大樓舉行上梁祈福典禮，左起為台北市長蔣萬安、南山人壽董事長尹崇堯。攝影／記者黃于庭
南山人壽5日於信義計劃區「南山信義 A26」大樓舉行上梁祈福典禮，左起為台北市長蔣萬安、南山人壽董事長尹崇堯。攝影／記者黃于庭

尹崇堯 商辦

