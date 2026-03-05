快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

全球人壽啟動年度 MA 儲備幹部招募計畫 3大亮點一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全球人壽啟動2026年度MA儲備幹部招募計畫，3月7日將在台灣大學舉辦首場校園徵才博覽會，歡迎社會新鮮人加入，即日起只要符合條件，即可上網投遞履歷。全球人壽在金融科技的浪潮下，將進一步推動AI落地，透過資訊與數位團隊擬定的整體 AI 戰略，讓 AI 深度導入實際工作場景，目標成為引領業界的 AI 標竿企業。

公司亦高度重視跨部門與多元專業的均衡發展，積極延攬不同背景的人才，並期待 MA 能帶來嶄新的思維、觀察與創意，為組織注入更多可能性。

全球人壽深知，延攬到優秀人才實屬不易，培育人才成長的過程更是重中之重，因此在年度MA儲備幹部招募計畫中的訓練，祭出三大亮點：

跨域輪調，打造職涯起點： 透過營運、投資、商品到客戶服務的跨單位輪調，MA能全面接觸核心業務，快速累積實戰經驗。

導師陪跑，掌握全球趨勢： 安排部門主管與學長姐擔任專屬導師，透過「有人帶、有人問、有人陪」的配速模式，讓MA在大膽發揮創意的同時，也能精準對標市場需求。

校園零距離，經驗不藏私： 由人資團隊與MA學長姐親自走進校園說明會，分享最真實的職場生活與挑戰，一站式解答學生的職涯困惑。

全球人壽MA計畫今年邁入第12屆，結合完整訓練、跨部門輪調與導師制度，讓MA不僅學習專業，更培養思考力、協作力。透過實際參與專案、接觸不同單位運作，培養策略思維與市場洞察力，同時在資深主管的陪伴與指導下，加速成長、累積關鍵經驗，24個月培訓完成後，依評鑑考核結果及組織需求分發派任部門。

全球人壽儲備幹部計畫，歡迎海內外碩士畢業、2年以下工作經驗者（含應屆畢業生）報名。應徵者需具備中英文流利溝通能力（TOEIC 700分以上或同等能力），並擁有邏輯分析、創新能量及勇於接受挑戰。全球人壽也將舉辦四場校園徵才博覽會，分享更多MA招募資訊及學長姐的經驗。

金融科技 台灣大學 徵才

延伸閱讀

凱基金控校園徵才開跑 培育新世代金融主力

蝦皮購物暑期實習計畫開跑！橫跨八大領域招募戰略型專業人才

安聯人壽培育壽險菁英實力 百萬領袖創業計畫不間斷

2026新鮮人求職攻略！MA儲備幹部怎麼準備？企業最看重的5大能力公開

相關新聞

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

市場靜待美伊進展 美元小幅回吐漲幅、日圓受干預風險支撐

有報導指出伊朗釋放出與美方的談判訊號，但隨後遭到伊朗否認，面對市場衝突可能提早結束的預期升溫，美元兌亞洲貨幣稍有下跌，本國銀行預期在美伊衝突有更進一步明朗之前，美元指數跌幅不大，日圓則受到日本政府緊盯。

新台幣午盤升1.2分 暫收31.683元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.683元，升1.2分，成交金額9.65億美元

合庫響應國家淨零政策 推動綠色租賃助力產業永續轉型

為積極響應政府「2050淨零排放」願景，同時實踐以金融力量支持產業永續發展，合作金庫銀行以自有營運場域為示範，推動綠色租賃服務，於3月4日與承租戶「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」簽署綠色租賃協議書，透過整合再生能源採購與分配機制，協助商辦大樓承租戶取得再生能源，滿足企業再生能源使用及降低用電碳排需求。

關稅升級與高利率預期 美元指數偏強、新台幣小升

美元指數近2日升勢暫緩，但市場預期在中東緊張情勢持續下，避險資金仍將偏好美元資產。5日早台股開盤後大漲逾千點，新台幣匯價以31.66開盤小升3.5分，盤中並未跟進台股呈勁揚走勢，開盤後一小時最高匯價為31.61，升值8.5分。

新台幣開盤升3.5分 為31.66元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.66元開盤，升3.5分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。