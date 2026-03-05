全球人壽啟動年度 MA 儲備幹部招募計畫 3大亮點一次看

全球人壽啟動2026年度MA儲備幹部招募計畫，3月7日將在台灣大學舉辦首場校園徵才博覽會，歡迎社會新鮮人加入，即日起只要符合條件，即可上網投遞履歷。全球人壽在金融科技的浪潮下，將進一步推動AI落地，透過資訊與數位團隊擬定的整體 AI 戰略，讓 AI 深度導入實際工作場景，目標成為引領業界的 AI 標竿企業。

公司亦高度重視跨部門與多元專業的均衡發展，積極延攬不同背景的人才，並期待 MA 能帶來嶄新的思維、觀察與創意，為組織注入更多可能性。

全球人壽深知，延攬到優秀人才實屬不易，培育人才成長的過程更是重中之重，因此在年度MA儲備幹部招募計畫中的訓練，祭出三大亮點：

跨域輪調，打造職涯起點： 透過營運、投資、商品到客戶服務的跨單位輪調，MA能全面接觸核心業務，快速累積實戰經驗。

導師陪跑，掌握全球趨勢： 安排部門主管與學長姐擔任專屬導師，透過「有人帶、有人問、有人陪」的配速模式，讓MA在大膽發揮創意的同時，也能精準對標市場需求。

校園零距離，經驗不藏私： 由人資團隊與MA學長姐親自走進校園說明會，分享最真實的職場生活與挑戰，一站式解答學生的職涯困惑。

全球人壽MA計畫今年邁入第12屆，結合完整訓練、跨部門輪調與導師制度，讓MA不僅學習專業，更培養思考力、協作力。透過實際參與專案、接觸不同單位運作，培養策略思維與市場洞察力，同時在資深主管的陪伴與指導下，加速成長、累積關鍵經驗，24個月培訓完成後，依評鑑考核結果及組織需求分發派任部門。

全球人壽儲備幹部計畫，歡迎海內外碩士畢業、2年以下工作經驗者（含應屆畢業生）報名。應徵者需具備中英文流利溝通能力（TOEIC 700分以上或同等能力），並擁有邏輯分析、創新能量及勇於接受挑戰。全球人壽也將舉辦四場校園徵才博覽會，分享更多MA招募資訊及學長姐的經驗。