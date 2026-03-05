國際婦女節報告出爐 瑞銀聚焦女性健康與 Femtech 投資新機遇

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）於國際婦女節前發布《女性與健康：挑戰及機遇》研究報告，這也是瑞銀連續第六年推出女性主題研究。報告除延續過去對女性投資、創業與財富傳承議題的關注外，今年進一步將焦點擴展至女性健康，強調女性健康不僅是公共衛生議題，更具備重要的社會與經濟價值，並指出科技創新正成為推動女性健康產業發展的關鍵動能。

報告指出，女性雖然平均壽命普遍長於男性，但一生中處於健康不佳狀態的時間卻多出約25%，形成所謂的「性別與健康悖論」。這種健康落差不僅影響生活品質，也帶來龐大的經濟成本。研究估計，若至2040年能有效縮小女性健康差距，全球每年可望增加至少1兆美元的GDP產出，相當於每位女性每年平均增加近七天的健康生活時間。

值得注意的是，女性健康問題並不僅限於女性特有疾病。報告分析，女性整體健康負擔中約47%來自對女性影響更顯著、但非性別專屬的疾病，例如自體免疫疾病、憂鬱症與偏頭痛，而真正女性特異性疾病僅占約5%，顯示目前社會認知、醫學研究與資源投入之間仍存在明顯落差。

此外，女性在醫學研究中的代表性仍偏低，例如心血管疾病為全球女性主要死因，但相關臨床試驗中女性受試者比例仍不足四成，可能影響診療與藥物研發的精準性。

報告也指出，健康差距往往最終轉化為財富差距。健康狀況不佳可能導致提早退休、收入下降與醫療支出增加，並加重照護負擔，進而削弱女性長期財務安全。

在投資面向上，瑞銀認為女性健康科技（Femtech）仍屬滲透率偏低但潛力龐大的新興領域。隨著高齡化與長壽趨勢持續，以及女性在家庭健康與財富決策中的影響力提升，市場需求快速擴大，但整體資金投入仍明顯不足，未來發展空間值得關注。