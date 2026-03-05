快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

國際婦女節報告出爐 瑞銀聚焦女性健康與 Femtech 投資新機遇

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）於國際婦女節前發布《女性與健康：挑戰及機遇》研究報告，這也是瑞銀連續第六年推出女性主題研究。報告除延續過去對女性投資、創業與財富傳承議題的關注外，今年進一步將焦點擴展至女性健康，強調女性健康不僅是公共衛生議題，更具備重要的社會與經濟價值，並指出科技創新正成為推動女性健康產業發展的關鍵動能。

報告指出，女性雖然平均壽命普遍長於男性，但一生中處於健康不佳狀態的時間卻多出約25%，形成所謂的「性別與健康悖論」。這種健康落差不僅影響生活品質，也帶來龐大的經濟成本。研究估計，若至2040年能有效縮小女性健康差距，全球每年可望增加至少1兆美元的GDP產出，相當於每位女性每年平均增加近七天的健康生活時間。

值得注意的是，女性健康問題並不僅限於女性特有疾病。報告分析，女性整體健康負擔中約47%來自對女性影響更顯著、但非性別專屬的疾病，例如自體免疫疾病、憂鬱症與偏頭痛，而真正女性特異性疾病僅占約5%，顯示目前社會認知、醫學研究與資源投入之間仍存在明顯落差。

此外，女性在醫學研究中的代表性仍偏低，例如心血管疾病為全球女性主要死因，但相關臨床試驗中女性受試者比例仍不足四成，可能影響診療與藥物研發的精準性。

報告也指出，健康差距往往最終轉化為財富差距。健康狀況不佳可能導致提早退休、收入下降與醫療支出增加，並加重照護負擔，進而削弱女性長期財務安全。

在投資面向上，瑞銀認為女性健康科技（Femtech）仍屬滲透率偏低但潛力龐大的新興領域。隨著高齡化與長壽趨勢持續，以及女性在家庭健康與財富決策中的影響力提升，市場需求快速擴大，但整體資金投入仍明顯不足，未來發展空間值得關注。

延伸閱讀

瑞銀財管《女性與健康：挑戰及機遇》報告 關注科技推動女性健康產業

HPV病毒恐潛伏10至20年…醫：男性恐成無意識傳遞者 更應及早預防

第四屆「渣打女力創業獎」即起徵件 持續深化女性創業影響力

重現聯合國 HeForShe 運動 立委號召推動平權

相關新聞

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

市場靜待美伊進展 美元小幅回吐漲幅、日圓受干預風險支撐

有報導指出伊朗釋放出與美方的談判訊號，但隨後遭到伊朗否認，面對市場衝突可能提早結束的預期升溫，美元兌亞洲貨幣稍有下跌，本國銀行預期在美伊衝突有更進一步明朗之前，美元指數跌幅不大，日圓則受到日本政府緊盯。

新台幣午盤升1.2分 暫收31.683元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.683元，升1.2分，成交金額9.65億美元

合庫響應國家淨零政策 推動綠色租賃助力產業永續轉型

為積極響應政府「2050淨零排放」願景，同時實踐以金融力量支持產業永續發展，合作金庫銀行以自有營運場域為示範，推動綠色租賃服務，於3月4日與承租戶「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」簽署綠色租賃協議書，透過整合再生能源採購與分配機制，協助商辦大樓承租戶取得再生能源，滿足企業再生能源使用及降低用電碳排需求。

關稅升級與高利率預期 美元指數偏強、新台幣小升

美元指數近2日升勢暫緩，但市場預期在中東緊張情勢持續下，避險資金仍將偏好美元資產。5日早台股開盤後大漲逾千點，新台幣匯價以31.66開盤小升3.5分，盤中並未跟進台股呈勁揚走勢，開盤後一小時最高匯價為31.61，升值8.5分。

新台幣開盤升3.5分 為31.66元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.66元開盤，升3.5分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。