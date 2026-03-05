聽新聞
市場靜待美伊進展 美元小幅回吐漲幅、日圓受干預風險支撐
有報導指出伊朗釋放出與美方的談判訊號，但隨後遭到伊朗否認，面對市場衝突可能提早結束的預期升溫，美元兌亞洲貨幣稍有下跌，本國銀行預期在美伊衝突有更進一步明朗之前，美元指數跌幅不大，日圓則受到日本政府緊盯。
根據美國聯準會最新公布的資料顯示，美國經濟成長穩健，製造業情況有所改善，整體而言多數地區預期未來數月將溫和成長，市場情緒偏樂觀。
國銀預期短期內美元指數應會在98.5上下窄幅波動；另一方面，日圓也在日本財務大臣片山皋月的口頭干預之下，從近158的貶勢止跌回升至157左右，顯示日本政府正高度警戒外匯市場動向，必要時可能採取行動抑制日圓貶值。
