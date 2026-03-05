合庫響應國家淨零政策 推動綠色租賃助力產業永續轉型

為積極響應政府「2050淨零排放」願景，同時實踐以金融力量支持產業永續發展，合作金庫銀行以自有營運場域為示範，推動綠色租賃服務，於3月4日與承租戶「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」簽署綠色租賃協議書，透過整合再生能源採購與分配機制，協助商辦大樓承租戶取得再生能源，滿足企業再生能源使用及降低用電碳排需求。

隨著再生能源成為企業推動減碳與因應國際供應鏈管理要求重要關鍵，經濟部標準檢驗局已推動綠色租賃方案，採「房東為再生能源採購主體」運作模式，透過單一電號多用戶2.0轉供機制，協助商辦大樓承租戶取得再生能源及再生能源憑證。本次綠色租賃方案以合庫西門大樓作為示範標竿據點，該棟大樓已完成全體承租戶綠色租賃議合作業，透過合庫擔任房東統一採購再生能源並依實際需求彈性分配予承租戶，此一模式不僅可提升大樓再生能源採購比例，亦可有效協助承租企業達成ESG減碳目標，實現金融機構與企業客戶共創價值、互利共榮之雙贏成果。

合庫銀行表示，綠色租賃不僅是國家級金融商品之創新，更是合庫配合國家政策，落實永續發展的關鍵里程碑，透過整合金融專業、政策方向與市場需求，協助承租戶取得再生能源，降低其導入綠電之作業與管理負擔，得以在面對國際淨零規範與碳管理趨勢下，提前布局、穩健因應。

展望未來，合庫將持續深化綠色金融與永續發展布局，結合政府政策、產業需求與金融創新，攜手企業夥伴共同推動低碳轉型，展現公股行庫落實ESG責任之長期承諾與具體成果，為我國邁向淨零排放與永續發展目標奠定穩固金融基礎。