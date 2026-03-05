關稅升級與高利率預期 美元指數偏強、新台幣小升

美元指數近2日升勢暫緩，但市場預期在中東緊張情勢持續下，避險資金仍將偏好美元資產。5日早台股開盤後大漲逾千點，新台幣匯價以31.66開盤小升3.5分，盤中並未跟進台股呈勁揚走勢，開盤後一小時最高匯價為31.61，升值8.5分。

支撐美元續強的因素，除戰爭的避險資金外，美國財政部長Bessent表示，總統川普近期宣布將把全球關稅稅率從10%提高至15%，預計最快將於本周開始實施，同時政府也計畫透過其他法律工具，在約五個月內重建先前被最高法院推翻的大部分關稅體系。

而克里夫蘭聯邦準備銀行總裁Hammack則表示，在通膨仍高於目標且經濟前景存在不確定性的情況下，聯準會沒有急於降息的必要，利率可能需要在目前水準維持「相當一段時間」。