柏瑞投信：特別股評價面 仍具吸引力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受惠於美國經濟與企業獲利展望穩定，投資人風險偏好轉強，帶動信用利差持續收斂，抵銷美國10年期公債殖利率上升的壓力，2026年1月特別股表現上漲。柏瑞投信表示，市場預期美國聯準會（Fed）將維持相對較高的利率更久時間，目前特別股殖利率處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

柏瑞投信2026年第1季「洞悉特別股」報告指出，聯準會於2026年1月的FOMC會議中維持利率不變，為自2025年接連三次降息後的首次按兵不動。於此同時，美國總統川普也正式提名聯準會前理事Kevin Warsh於5月接任Fed主席，一度引發擔憂其上任後可能採取「降息與縮表並行」的政策組合，導致市場流動性收緊的不確定性。

根據Financial Forecast Center今年2月預測，10年期美債殖利率近一個月略有回升，主要反映經濟數據強於預期，以及通脹改善不足無法支撐快速降息，且市場普遍預期聯準會3月不降息，最快6月才可能開始降息，而全年降息僅約2次。不過，10年期美債殖利率可能將在5月觸及高點後走低，主要原因包括聯準會政策利率將下調、經濟成長動能放緩、通脹回落至目標區間，可望為特別股帶來基本面利多。

此外，柏瑞投信表示，雖然美國2025年第4季GDP季增年率為1.4%，不僅較第3季的4.4%明顯減速，更低於市場預期的2.8%。不過，觀察美國企業去年第4季財報，金融業的獲利持續表現強勁，美國各大銀行的獲利能力均顯著超越市場預期，並持續受惠於資本市場復甦和淨利息收入的增加，使得金融業的資產負債表強勁，亦顯示金融體系仍具韌性。

另方面，美國金融業去年第4季的股東權益占總資產比例持續反彈，並維持在歷史相對高位，顯示金融業的體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力佳，持續發放特別股股利的能力應無虞。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，2025年全年共有103檔特別股的信用評級被調升，及66檔特別股的信用評級被調降，反映整體發行機構的信用風險可控。此外，以總面額變動的角度來看，2025年全年整體特別股市場的淨供給減少，指數總成分檔數則由2024年底的195檔，減少到去年底的191檔。

回顧2025年4月到5月，市場因美國對等關稅議題而波動劇烈，促使資金快速流出特別股ETF，而下半年在風險情緒回升，且特別股殖利率浮現吸引力後，再度吸引資金回流特別股ETF，提供技術面的支撐。

相關新聞

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

新台幣開盤升3.5分 為31.66元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.66元開盤，升3.5分

中信集團布局公共建設 態度積極

中信金控旗下台灣人壽已確定將投標由台中市政府推動的「台中超巨蛋BOT開發案」，展現壽險資金布局國內公共建設的積極態度，也有機會讓中信「攻蛋」再下一城。中信集團更透露，若未來其他地方政府提出具體且條件明確的招商計畫，集團亦將視投資條件與預期報酬率進行評估，不排除持續參與國內重大公共建設案，擴大基建投資布局。

新台幣下探32元 機率變大

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

避險買盤支撐 金價上看5,500美元

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

國銀元月新南向放款大增

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

