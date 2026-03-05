快訊

國際資金由空翻多 新興債市前景靓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年各債券表現與殖利率。資料來源：Bloomberg，資料日期：2025/12/31
美以出兵伊朗推升油價，美元亦因避險需求而轉強，不過，近年來部分資金開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，逆轉2022~2024連續三年的淨流出。野村投信表示，今年以來J.P.Morgan新興市場債券指數表現在各類債券中名列前茅，2026年「收益至上」仍為債券市場的主旋律，加上多數新興市場國家為能源輸出國，有望受惠油價走高，中長期前景看佳。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，2025年新興市場債與邊境市場債表現出色，排名第一、殖利率高達9.51%的邊境市場債全年度報酬率高達20.16%，新興美元主權債殖利率6.81%、報酬率14.3%排名居次，表現領先成熟市場債券；反映出美元走軟、許多新興市場央行放鬆貨幣政策、信用利差收窄以及投資者對非美元資產的持續需求，造就其2025年的榮景，進入2026年後，新興美元主權債與邊境市場債表現依舊領先，截至2月23日分別上漲2%與3.46%，吸引投資者目光。

樓克望指出，2026年債市主旋律依然是「收益至上」，新興美元主權債與邊境市場債不僅債券殖利率較高，且相較於美國等成熟國家債務持續攀升，新興國家財政體質持續改善，2024年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評兩次、2025年再獲穆迪升評；亞塞拜然、摩洛哥、阿曼由非投資等級升至投資等級，成為明日之星（Rising Star），預期2026年升評動能將延續，增添新興主權債的投資吸引力。另外，隨著中東地院政治風險再起，國際油價大漲，對於多數為能源輸出國的新興市場國家而言亦為正面助益。

樓克望表示，新興主權債基本面穩健、孳息較已開發國家債券高，因此長期表現佳，即使利差擴大或美債殖利率上升，維持正報酬機率仍高，根據過去經驗，特別是在利差與殖利率連袂下降年度，有機會創造雙位數的報酬率(例如2025年)。面對國際資金持續多元化配置的投資環境，新興市場債與邊境市場債仍可望保持良好的成長機會。

新興市場 債券 美債殖利率

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

中信集團布局公共建設 態度積極

中信金控旗下台灣人壽已確定將投標由台中市政府推動的「台中超巨蛋BOT開發案」，展現壽險資金布局國內公共建設的積極態度，也有機會讓中信「攻蛋」再下一城。中信集團更透露，若未來其他地方政府提出具體且條件明確的招商計畫，集團亦將視投資條件與預期報酬率進行評估，不排除持續參與國內重大公共建設案，擴大基建投資布局。

新台幣下探32元 機率變大

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

避險買盤支撐 金價上看5,500美元

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

國銀元月新南向放款大增

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

玉山銀攜三商壽推保單

玉山銀行攜手三商美邦人壽（下稱三商人壽）合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

