國際資金由空翻多 新興債市前景靓

美以出兵伊朗推升油價，美元亦因避險需求而轉強，不過，近年來部分資金開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，逆轉2022~2024連續三年的淨流出。野村投信表示，今年以來J.P.Morgan新興市場債券指數表現在各類債券中名列前茅，2026年「收益至上」仍為債券市場的主旋律，加上多數新興市場國家為能源輸出國，有望受惠油價走高，中長期前景看佳。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，2025年新興市場債與邊境市場債表現出色，排名第一、殖利率高達9.51%的邊境市場債全年度報酬率高達20.16%，新興美元主權債殖利率6.81%、報酬率14.3%排名居次，表現領先成熟市場債券；反映出美元走軟、許多新興市場央行放鬆貨幣政策、信用利差收窄以及投資者對非美元資產的持續需求，造就其2025年的榮景，進入2026年後，新興美元主權債與邊境市場債表現依舊領先，截至2月23日分別上漲2%與3.46%，吸引投資者目光。

樓克望指出，2026年債市主旋律依然是「收益至上」，新興美元主權債與邊境市場債不僅債券殖利率較高，且相較於美國等成熟國家債務持續攀升，新興國家財政體質持續改善，2024年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評兩次、2025年再獲穆迪升評；亞塞拜然、摩洛哥、阿曼由非投資等級升至投資等級，成為明日之星（Rising Star），預期2026年升評動能將延續，增添新興主權債的投資吸引力。另外，隨著中東地院政治風險再起，國際油價大漲，對於多數為能源輸出國的新興市場國家而言亦為正面助益。

樓克望表示，新興主權債基本面穩健、孳息較已開發國家債券高，因此長期表現佳，即使利差擴大或美債殖利率上升，維持正報酬機率仍高，根據過去經驗，特別是在利差與殖利率連袂下降年度，有機會創造雙位數的報酬率(例如2025年)。面對國際資金持續多元化配置的投資環境，新興市場債與邊境市場債仍可望保持良好的成長機會。