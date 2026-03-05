聽新聞
金價被錯殺、大洗三溫暖 首席經濟學家中長線看多

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導

近期美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價3日卻出現單日重挫4.48%、4日又反彈的震盪走勢，對此，二大首席經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看，金價仍有各國央行和地緣政治風險趨避結構性買盤支撐而看漲，目標上看每英兩5,500美元。

美國與以色列對伊朗發動攻擊，震動全球市場，國際金價更是出現劇烈波動，每英兩一度漲破5400美元，隨後漲多拉回，一度失守5000美元，4日重新站回每英兩5100美元之上。富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，金價日前快速下跌的主要原因應是保證金追繳所造成，由於全球投資人投資多種商品，受到戰爭影響而大幅度下跌，出現強制平倉追繳保證金，因此出現黃金被「錯殺」的情況，部分投資人以賣出黃金來填補其他部位的損失。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則表示，近期金價整體仍大致維持在美伊衝突前約5,100至5,200美元區間，並未出現結構性轉弱，短線下跌僅為部分投資人陷入「極度恐慌」，尤其在戰事出現擴大跡象、荷莫茲海峽航運量較去年同期大減8至9成的消息衝擊下，選擇「現金為王」，優先拋售手中漲幅較大、獲利較高的資產，換取流動性較高的美元。

林啟超形容，目前市場氛圍類似去年4月川普關稅名單公布初期的緊張感，雖未達全面性恐慌拋售，但已浮現風險趨避情緒。而黃金過去一年漲勢非凡，早已布局黃金的投資人大多仍有獲利，短線出現部分獲利了結並不意外，這些極度恐慌的投資人並非只賣出黃金，也可能同步調節今年以來漲幅可觀的日、韓、台股等風險資產，轉而提高美元部位，確保在高度不確定風險中，保有最大的流動性和支付能力。

從中期來看，羅瑋表示，以目前的走勢觀察，若本周金價能夠站穩每英兩5,200美元，就有機會繼續上攻，假設戰事情況惡化，延長至4月份，金價有機會再創新高，目標上看每英兩5,500美元。

林啟超則認為，對於多數投資人而言，黃金仍具備趨避風險的配置價值，特別是在各國央行持續買進黃金、全球貨幣購買力下降，以及地緣政治風險不斷的情況下，中長期都為金價帶來支撐，且仍具上漲空間，「川普執政還有3年，不為金價設上限」。

