聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣下探32元 機率變大

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，亞洲各國能源對阿拉伯國家依賴程度相當高，隨油價上漲，引發亞股及匯市動盪，以目前態勢觀察，在大環境、外資、出口商等影響下，新台幣貶破32元可能性確實存在，但貶值幅度應小於其他亞洲國家。

羅瑋表示，美元仍為現階段最好的避險資產，若戰事持續升溫，美元指數估會在100至103左右。

另外，Fed 3月將召開利率決策會議，儘管目前油價上揚，恐引發通膨疑慮，但市場多認為將維持利率不變，等到華許上台後才會有降息可能。

油價 美元指數 富邦金控

延伸閱讀

股匯雙殺！外資狂匯出 富邦金羅瑋：新台幣貶破32元的可能提高

中東戰火衝擊股匯　新台幣早盤貶逾1.4角跌破31.7元

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

歐洲央行升息預期拉高 今年調高1碼機率達50%

相關新聞

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

新台幣下探32元 機率變大

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

避險買盤支撐 金價上看5,500美元

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

國銀元月新南向放款大增

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

玉山銀攜三商壽推保單

玉山銀行攜手三商美邦人壽（下稱三商人壽）合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

南山壽徵才 尋找千里馬

馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。