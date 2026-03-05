聽新聞
新台幣下探32元 機率變大
中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。
富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，亞洲各國能源對阿拉伯國家依賴程度相當高，隨油價上漲，引發亞股及匯市動盪，以目前態勢觀察，在大環境、外資、出口商等影響下，新台幣貶破32元可能性確實存在，但貶值幅度應小於其他亞洲國家。
羅瑋表示，美元仍為現階段最好的避險資產，若戰事持續升溫，美元指數估會在100至103左右。
另外，Fed 3月將召開利率決策會議，儘管目前油價上揚，恐引發通膨疑慮，但市場多認為將維持利率不變，等到華許上台後才會有降息可能。
