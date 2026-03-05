聽新聞
避險買盤支撐 金價上看5,500美元

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

美國對伊朗發動攻擊，金價劇烈波動，每英兩一度漲破5,400美元，隨後漲多拉回失守5,000美元，昨日站回每英兩5,100美元之上。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，金價日前快速下跌主要原因應是保證金追繳造成，由於全球投資人投資多種商品，受到戰爭影響大幅下跌，出現強制平倉追繳保證金，因此被錯殺，也有投資人賣黃金來填補其他部位損失。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，近期金價大致維持美伊衝突前約5,100至5,200美元區間，並非結構性轉弱，短線下跌僅為部分投資人陷入極度恐慌選擇現金為王，優先拋售手中漲幅較大、獲利較高資產，換取流動性較高的美元。

他說，目前市場雖未達全面性恐慌拋售，但已浮現風險趨避情緒。

黃金過去一年漲勢非凡，短線出現獲利了結並不意外，這些極度恐慌投資人並非只賣出黃金，也可能同步調節今年來漲幅可觀的日、韓、台股等風險資產，轉而提高美元部位，確保在高度不確定風險中保有最大流動性和支付能力。

金價 投資人 黃金

相關新聞

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

新台幣下探32元 機率變大

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

國銀元月新南向放款大增

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

玉山銀攜三商壽推保單

玉山銀行攜手三商美邦人壽（下稱三商人壽）合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

南山壽徵才 尋找千里馬

馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。

