避險買盤支撐 金價上看5,500美元

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

美國對伊朗發動攻擊，金價劇烈波動，每英兩一度漲破5,400美元，隨後漲多拉回失守5,000美元，昨日站回每英兩5,100美元之上。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，金價日前快速下跌主要原因應是保證金追繳造成，由於全球投資人投資多種商品，受到戰爭影響大幅下跌，出現強制平倉追繳保證金，因此被錯殺，也有投資人賣黃金來填補其他部位損失。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，近期金價大致維持美伊衝突前約5,100至5,200美元區間，並非結構性轉弱，短線下跌僅為部分投資人陷入極度恐慌選擇現金為王，優先拋售手中漲幅較大、獲利較高資產，換取流動性較高的美元。

他說，目前市場雖未達全面性恐慌拋售，但已浮現風險趨避情緒。

黃金過去一年漲勢非凡，短線出現獲利了結並不意外，這些極度恐慌投資人並非只賣出黃金，也可能同步調節今年來漲幅可觀的日、韓、台股等風險資產，轉而提高美元部位，確保在高度不確定風險中保有最大流動性和支付能力。