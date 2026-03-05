熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

新台幣昨日尾盤在央行加大調節下，以31.695元收盤，為去年5月2日以來近十個月新低，單日貶值8.6分，3月以來已貶值4.44角，貶幅1.4%。

匯銀預估，本周外資匯出金額約60億美元。

匯銀人士指出，昨天一早美系外資就一路抓美元匯出，使得新台幣匯價下午盤最深來到31.782元，貶值1.73角，但在收盤前半小時，央行調節力道增強，阻貶匯價，將新台幣強拉向31.7靠攏，終場收在31.695元。

匯銀人士表示，隨著美國期中選舉接近，未見止歇的軍事行動可能擾亂全球供應鏈並推升通膨。匯銀人士估，美國聯邦準備理事會（Fed）在今年3月和6月都降息無望，這也有利於避險資金續擁抱美元。

匯銀人士分析，市場高度關注荷莫茲海峽航運安全，以及對全球能源供應的影響。據外資最新報告情境分析指出，若伊朗與西方衝突持續升級，依海峽通行情況不同，國際油價可能呈現從溫和轉變到極端飆升，為全球經濟帶來重大衝擊。觀察此次風險資產轉避險的資金流向，呈現美元走強、黃金下跌，這也進一步打臉去美元化論述 。

據央行統計，美伊衝突升溫，3月僅三個交易日，美元指數升值約1.38%；亞幣中，以韓元表現最弱貶值3.02%，新台幣貶1.4%，星元貶值約1.1%，人民幣貶值約0.97%，日圓貶值約0.89%。