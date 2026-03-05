聽新聞
央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

聯合報／ 記者朱漢崙黃于庭／台北報導

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

除了匯價續貶，昨天的外匯市場總成交量高達四十一點三億美元，為史上第五大。匯銀人士估計，本周外資匯出金額約六十億美元。為避免新台幣短期內急貶，央行從昨天上午就在場內維持秩序，下午二時後，新台幣貶值幅度放大，一度來到卅一點七八二元，央行出手將匯價一路拉升至卅一點六九五元作收，尾盤震盪幅度將近一角，展現央行的穩匯決心。

中東戰爭延長激化全球避險情緒，美元指數連續兩日大幅走強，周二美元指數大漲百分之○點六五來到九十九點○二，周三主要亞幣幾乎全面貶值，但仍以台幣單日貶值百分之○點二七最多，韓元貶值百分之○點二、人民幣貶百分之○點一七、星幣貶百分之○點○七、日圓貶幅最低，貶值百分之○點○三。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，美伊戰爭後，美元一路上漲，亞洲貨幣包含新台幣相對貶值的主因有二：一是市場有部分極度恐慌的投資人將手中有獲利的股票了結，轉持有美元；二是荷莫茲海峽封鎖效應，東亞地區特別是台灣、日本、南韓都仰賴原油進口，一旦封鎖時間過久，東亞國家就需找尋其他進口原油，這是導致亞幣偏弱、美元走強的主因。

外資 美元匯率 美元指數 美伊開戰

