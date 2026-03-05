聽新聞
0:00 / 0:00

南山壽徵才 尋找千里馬

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽尋找「千里馬」，以五大競爭優勢，協助新加入夥伴提升專業與競爭力。南山人壽／提供
南山人壽尋找「千里馬」，以五大競爭優勢，協助新加入夥伴提升專業與競爭力。南山人壽／提供

馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。

南山人壽五大競爭優勢，一是南山人壽獨有的業務制度，讓成就與收入沒有極限，也讓成功可以「很年輕」。

二是提供為期一年、共204個小時的優質人才培訓課程，養成具備多元行銷與風險管理能力的專業保險人才。

三是優培期間有專案獎金作後盾，加速累積成就感，也讓學習無後顧之憂；四有服務賦能助攻，南山人壽創業界之先建立健康守護圈，結盟健康夥伴，延伸保險服務，可協助業務新人敲開客戶心門。

五為主管就是新人的專屬教練，縮短摸黑挫折期，同時，透過打造自己的團隊，一起成長、一起達標，讓圓夢的過程可以非常「熱血」。

面對低薪與通膨的雙重挑戰，南山人壽具有創業性質的獨特業務制度，已有許多成功案例，有Z世代透過陌生拜訪與社群網絡延伸觸角，並深耕校園與發展組織，加入首年即累積到人生第一桶金，並成為南山人壽最年輕的處經理。

南山人壽業務通路主管表示，南山人壽尋找的千里馬，可以是剛出社會的新鮮人、重新就業的家庭主婦，或轉換跑道、其他領域的人才。為協助新人更順利進入保險領域，並儘速強化競爭力，南山人壽提供為期一年的優質人才培訓計畫，分為四階段共204個小時的課程，從保險基礎課程、客戶需求分析、保險規劃與服務賦能、到整合服務與建構團隊，循序漸進培養具備多元行銷及風險管理的保險專業人才。

受訓期間提供專案獎金，無論是「慢熱型」、「穩健型」或「積極型」的人才，都有相對應的鼓勵機制，可強化新人信心，降低學習過程的財務壓力，進入南山人壽優質人才培訓專案的新人留存率逾七成，有效協助新進人員適應市場與迅速扎根。

保險 南山人壽 家庭主婦

延伸閱讀

安聯人壽培育壽險菁英實力 百萬領袖創業計畫不間斷

南山人壽用五大優勢找尋千里馬 受訓期專案獎金挺新人

新安東京海上產險培育多元人才 獲2026保險龍鳳獎

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

相關新聞

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

新台幣下探32元 機率變大

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

避險買盤支撐 金價上看5,500美元

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

國銀元月新南向放款大增

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

玉山銀攜三商壽推保單

玉山銀行攜手三商美邦人壽（下稱三商人壽）合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

南山壽徵才 尋找千里馬

馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。