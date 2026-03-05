南山壽徵才 尋找千里馬

馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。

南山人壽五大競爭優勢，一是南山人壽獨有的業務制度，讓成就與收入沒有極限，也讓成功可以「很年輕」。

二是提供為期一年、共204個小時的優質人才培訓課程，養成具備多元行銷與風險管理能力的專業保險人才。

三是優培期間有專案獎金作後盾，加速累積成就感，也讓學習無後顧之憂；四有服務賦能助攻，南山人壽創業界之先建立健康守護圈，結盟健康夥伴，延伸保險服務，可協助業務新人敲開客戶心門。

五為主管就是新人的專屬教練，縮短摸黑挫折期，同時，透過打造自己的團隊，一起成長、一起達標，讓圓夢的過程可以非常「熱血」。

面對低薪與通膨的雙重挑戰，南山人壽具有創業性質的獨特業務制度，已有許多成功案例，有Z世代透過陌生拜訪與社群網絡延伸觸角，並深耕校園與發展組織，加入首年即累積到人生第一桶金，並成為南山人壽最年輕的處經理。

南山人壽業務通路主管表示，南山人壽尋找的千里馬，可以是剛出社會的新鮮人、重新就業的家庭主婦，或轉換跑道、其他領域的人才。為協助新人更順利進入保險領域，並儘速強化競爭力，南山人壽提供為期一年的優質人才培訓計畫，分為四階段共204個小時的課程，從保險基礎課程、客戶需求分析、保險規劃與服務賦能、到整合服務與建構團隊，循序漸進培養具備多元行銷及風險管理的保險專業人才。

受訓期間提供專案獎金，無論是「慢熱型」、「穩健型」或「積極型」的人才，都有相對應的鼓勵機制，可強化新人信心，降低學習過程的財務壓力，進入南山人壽優質人才培訓專案的新人留存率逾七成，有效協助新進人員適應市場與迅速扎根。