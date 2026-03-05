聽新聞
玉山銀攜三商壽推保單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行攜手三商人壽推出兩檔美元保險商品，深耕財富管理並持續擴大保險金融服務。玉山銀行／提供
玉山銀行攜手三商美邦人壽（下稱三商人壽）合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

玉山金控、三商人壽股東臨時會已於1月23日通過合意併購，預計取得金管會核准後完成合併，未來將結合金控及各子公司資源，持續擴大保險金融服務。

根據金管會最新統計，截至2025年底，我國資產逾1億元之高資產客戶數已達20,583人，總資產規模達2兆1,583億元，年成長率高達53%。隨著高資產族群規模持續擴大，此類客群的理財需求亦日趨精細化。多數高資產客戶具備企業經營背景，屬重視傳承規劃的客群，關注三大核心議題，包括：家族財富穩定且永續傳承、具彈性之資產配置，以及合規、合適的稅務規劃，且有愈來愈早開始啟動傳富計畫的趨勢。

玉山銀行與三商人壽此次推出的「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）適合正處於家庭責任高峰期顧客，聚焦壽險保障終身，六年期繳，最高投保額上限為750萬美元，可長期且穩定地支撐家人的生活。「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型）則適合追求穩健增值並兼具壽險保障的客群，於投保時即明確鎖定給付時程與條件，預定利率4.1%，不受市場利率波動影響，採躉繳方式，保障期間為七年，期滿領回滿期金，協助顧客從容完成資產配置與傳承規劃。

除上述兩項首賣美元保險商品外，玉山銀行也上架三商人壽房貸壽險，協助房貸族群強化壽險保障、補足家庭財務缺口。展望2026年，玉山銀行將持續深耕財富管理市場，秉持專業與溫暖的服務理念，深耕財富管理領域，結合更多元的商品及策略合作，致力成為客戶最值得信賴的資產配置夥伴。

