國銀元月新南向放款大增

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

1月新南向放款寫三大紀錄：放款餘額首度突破2兆元、單月新增588億元是同期史上新高、目標達成率提前完成全年近九個月進度。

金管會也核准永豐銀設泰國曼谷辦事處，完成全年三處新設目標的三分之一，顯示銀行圈看好新南向市場商機。

金管會規劃2026年國銀對新南向新增放款量及新設據點目標分別為800億元與3處，目標值是史上新高。從2021年至今已連五年達標，以1月放款動能來看，2026年可望邁入第六個年頭。

金融圈指出，1月放款動能大爆發主要來自兩大推力：台商供應鏈移轉加速，及東南亞跨境金融需求升溫。新加坡與印度需求最為明顯；澳洲則受資料中心、航空運輸等產業擴張帶動資金需求。

東南亞 新加坡 澳洲

熱錢落跑…台幣三天重貶4.44角 央行昨進場干預成交量衝41億美元

美國總統川普對伊朗發動「史詩怒火行動」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆市場恐慌情緒， 台股昨（4）日崩跌，外資大舉賣超後外流22億美元，新台幣匯率一度失守31.7元，終場在央行進場干預下貶值8.6分收31.695元，總成交量41.305億美元，史上第五大。

新台幣下探32元 機率變大

中東戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，昨（4）日股匯雙殺，對此，首席經濟學家分析，若戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元貶勢，貶破32元的空間提高。

避險買盤支撐 金價上看5,500美元

美伊戰爭升溫引發資金湧向美元、瑞士法郎與黃金等避險資產，但金價出現3日重挫4.48%、昨（4）日又反彈的震盪走勢，經濟學家指出，金價短暫下跌是因部分投資人「現金為王」換取美元，以及其他投資商品保證金追繳導致黃金被「錯殺」，中長期來看金價仍有各國央行和風險趨避買盤支撐看漲，目標上看每英兩5,500美元。

玉山銀攜三商壽推保單

玉山銀行攜手三商美邦人壽（下稱三商人壽）合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

南山壽徵才 尋找千里馬

馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。

