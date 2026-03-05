聽新聞
國銀元月新南向放款大增
國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率到73.5%。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。
1月新南向放款寫三大紀錄：放款餘額首度突破2兆元、單月新增588億元是同期史上新高、目標達成率提前完成全年近九個月進度。
金管會也核准永豐銀設泰國曼谷辦事處，完成全年三處新設目標的三分之一，顯示銀行圈看好新南向市場商機。
金管會規劃2026年國銀對新南向新增放款量及新設據點目標分別為800億元與3處，目標值是史上新高。從2021年至今已連五年達標，以1月放款動能來看，2026年可望邁入第六個年頭。
金融圈指出，1月放款動能大爆發主要來自兩大推力：台商供應鏈移轉加速，及東南亞跨境金融需求升溫。新加坡與印度需求最為明顯；澳洲則受資料中心、航空運輸等產業擴張帶動資金需求。
