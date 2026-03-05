聽新聞
中信集團布局公共建設 態度積極

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金控（2891）旗下台灣人壽已確定將投標由台中市政府推動的「台中超巨蛋BOT開發案」，展現壽險資金布局國內公共建設的積極態度，也有機會讓中信「攻蛋」再下一城。中信集團更透露，若未來其他地方政府提出具體且條件明確的招商計畫，集團亦將視投資條件與預期報酬率進行評估，不排除持續參與國內重大公共建設案，擴大基建投資布局。

中信集團與「巨蛋」淵源頗深，除了過去傳出大股東辜仲諒有意接手台北大巨蛋，對於各地方政府的大巨蛋，都表達相當大的興趣，過去被媒體問及包括台中、彰化等縣市喊蓋大巨蛋如何看待，辜仲諒曾明確表達，這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助，當然有意願參與。如今投標台中超巨蛋BOT，市場並不意外。

除此之外，台灣人壽去年也與榮運合資成立新公司，將斥資500億元，在桃園航空城I基地打造「巨蛋型體育場館」及各種倉儲。

中信集團強調，參與台中超巨蛋BOT案的投資邏輯，在於響應政府推動基礎建設政策，同時尋求具長期穩定收益的投資標的。壽險資金因具有長天期資金特性，與公共建設投資期間相對契合，因此基建投資已成為近年重要資產配置方向之一。

中信集團指出，未來壽險投資評估將依金管會相關規範辦理，包含收益率、風險控管及資本適足性等面向，並以符合保戶長期利益為優先考量，審慎核算投資報酬率。

