最強1月！國銀新南向放款暴增588億 單月達標率近75%

最強1月！國銀新南向放款暴增588億 單月達標率近75%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率至73.5%。本報系資料照

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率至73.5%，等於提前完成近九個月進度。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

1月新南向放款創下三大紀錄：放款餘額首度突破2兆元、單月新增588億元創同期史上新高、目標達成率提前完成全年近九個月進度。

金管會也核准永豐銀設泰國曼谷辦事處，完成全年3處新設目標的1／3，顯示銀行圈看好新南向市場商機。

金管會規劃2026年國銀對新南向新增放款量及新設據點目標分別為800億元與3處，目標值是史上新高。從2021年至今已連五年達標，以1月放款動能來看，2026年可望邁入第六個年頭。

金融圈指出，1月放款動能大爆發主要來自兩大推力：台商供應鏈移轉加速，及東南亞跨境金融需求升溫。新加坡與印度需求最為明顯；澳洲則受資料中心、航空運輸等產業擴張帶動資金需求。

近年地緣政治與疫情衝擊下，東南亞成為全球供應鏈重組受惠區，2018年後台商累計投資較2018年前成長53%，上下游產業聚落逐步形成，也推升當地金融需求。台商在新加坡設立據點再向東南亞布局，進一步拉動跨境放款成長。若以1月底美元匯率31.468元換算，放款餘額為654.1億美元，單月增18億美元，也寫近年單月新高，顯示剔除匯率因素後，放款動能仍強勁。

以各市場來看，1月新增放款量最大為澳洲及新加坡，分別增加299億元及150億元；單月新增前五大銀行為北富銀、永豐銀、第一銀、台新銀及玉山銀，其中北富銀單月新增101億元，月增破百億元最多。

澳洲 東南亞 金管會

最強1月！國銀新南向放款暴增588億 單月達標率近75%

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率至73.5%，等於提前完成近九個月進度。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

