快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀新南向放款1月增588億元 澳洲增額居冠

中央社／ 台北4日電

金管會統計顯示，國銀截至今年1月底對新南向授信餘額為新台幣2兆583億元，月增588億元。金管會指出，授信總餘額較去年底增加最多的地區，澳洲增加299億元居冠，其次為新加坡增加150億元。

配合新南向政策，金管會提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為800億元，年底總餘額目標達2兆795億元。

截至今年1月底，金管會指出，本國銀行對新南向國家授信餘額為2兆583億元，較去年底1兆9995億元，月增588億元。

進一步觀察變化情形，金管會指出，授信總餘額較去年底增加最多的國家為澳大利亞增加299億元、新加坡增150億元，主要受惠當地經濟相對活絡，帶動企業授信需求增加。

整體來看，截至1月底授信總餘額較去年底增加最多的前5家銀行，分別為北富銀月增101億元、永豐銀86億元、一銀79億元、台新銀77億元與玉山銀50億元。

新南向 澳洲 國銀

延伸閱讀

第一金2025年獲利創高 擬提高現金股利配發率

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

金融業對陸曝險剩7606億元探新低 今年恐跌往「6」字頭

相關新聞

股匯雙殺！外資狂匯出 富邦金羅瑋：新台幣貶破32元的可能提高

美國總統川普強硬表示伊朗問題將「不惜一切代價」，戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，引發4日股匯雙殺，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大；外資瘋狂匯出，新台幣貶勢洶洶，但央行強力調節下，終場收在31.695元，貶8.6分，改寫逾10個月新低。對此，首席經濟學家分析，若戰事擴大、戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元的貶勢，貶破32元的空間提高。

最強1月！國銀新南向放款暴增588億 單月達標率近75%

國銀新南向放款2026年1月開門紅。據金管會統計，1月底放款餘額2兆583億元，單月增588億元，推升全年800億元目標達成率至73.5%，等於提前完成近九個月進度。其中澳洲單月新增299億元，占去年全年新增674億元的44%，成為關鍵推手，放款動能爆發。

玉山與三商壽合併前 搶先推出兩檔美元保險商品

玉山銀行攜手三商美邦人壽（2867）(下稱三商人壽)合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

陳勇勝請辭高雄銀代理董事長 新任董座由前總座徐翠梅接掌

高雄銀行（2836）代理董事長陳勇勝3日請辭，北上就任財政部政務次長，高雄銀董座職缺4日已拍板，將由去(2025)年7月1日屆齡退休的前總經理徐翠梅接掌。

新台幣貶8.6分 收31.695元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.695元，貶8.6分，成交金額29.25億美元

股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。