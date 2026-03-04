聽新聞
國銀新南向放款1月增588億元 澳洲增額居冠
金管會統計顯示，國銀截至今年1月底對新南向授信餘額為新台幣2兆583億元，月增588億元。金管會指出，授信總餘額較去年底增加最多的地區，澳洲增加299億元居冠，其次為新加坡增加150億元。
配合新南向政策，金管會提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為800億元，年底總餘額目標達2兆795億元。
截至今年1月底，金管會指出，本國銀行對新南向國家授信餘額為2兆583億元，較去年底1兆9995億元，月增588億元。
進一步觀察變化情形，金管會指出，授信總餘額較去年底增加最多的國家為澳大利亞增加299億元、新加坡增150億元，主要受惠當地經濟相對活絡，帶動企業授信需求增加。
整體來看，截至1月底授信總餘額較去年底增加最多的前5家銀行，分別為北富銀月增101億元、永豐銀86億元、一銀79億元、台新銀77億元與玉山銀50億元。
