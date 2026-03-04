國銀新南向放款1月增588億元 澳洲增額居冠

美國總統川普強硬表示伊朗問題將「不惜一切代價」，戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，引發4日股匯雙殺，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大；外資瘋狂匯出，新台幣貶勢洶洶，但央行強力調節下，終場收在31.695元，貶8.6分，改寫逾10個月新低。對此，首席經濟學家分析，若戰事擴大、戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元的貶勢，貶破32元的空間提高。

2026-03-04 19:27