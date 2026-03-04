股匯雙殺！外資狂匯出 富邦金羅瑋：新台幣貶破32元的可能提高

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
新台幣貶勢洶洶，但央行強力調節下，終場收在31.695元，貶8.6分，改寫逾10個月新低。路透
新台幣貶勢洶洶，但央行強力調節下，終場收在31.695元，貶8.6分，改寫逾10個月新低。路透

美國總統川普強硬表示伊朗問題將「不惜一切代價」，戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，引發4日股匯雙殺，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大；外資瘋狂匯出，新台幣貶勢洶洶，但央行強力調節下，終場收在31.695元，貶8.6分，改寫逾10個月新低。對此，首席經濟學家分析，若戰事擴大、戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元的貶勢，貶破32元的空間提高。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，亞洲各國能源對於阿拉伯國家的依賴程度相當高，隨著油價上漲，也引發亞股及匯市動盪，像是韓國股市盤中暴跌12%以上，觸發熔斷機制，而台股同樣遭遇外資賣超，新台幣亦無法一枝獨秀，隨著日圓和韓元一起走貶，而以目前態勢觀察，在大環境、外資、出口商等影響下，新台幣貶破32元的可能性確實存在，但幅度應小於其他亞洲國家。

羅瑋表示，美元仍為現階段最好的避險資產，隨著戰事的升溫，美元指數預估會落在100至103左右。另外，聯準會（Fed）即將在3月召開利率決策會議，儘管目前油價上揚，恐引發通膨疑慮，但市場大多數仍認為聯準會將維持利率不變，等到華許(Kevin Warsh) 上台後，才會有降息的可能。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，自美伊戰爭後，美元一路上漲、亞洲貨幣包含新台幣相對貶值的主因有二，一是市場有部分極度恐慌的投資人先將手中有獲利的其他資產如股票獲利了結，轉持有美元；二是荷莫茲海峽封鎖效應，東亞地區特別是台灣、日本、韓國都需100%仰賴原油進口，而荷莫茲海峽的原油又主要運往台、日、韓和中國大陸，一旦封鎖時間過久，東亞國家就需找尋其他進口原油，像是美國等地的替代原油來源，這是導致亞幣偏弱、美元走強的主因，若要扭轉局勢，風險趨避情緒消退才可能有轉變。

美伊戰爭造成一連串的影響，其中一部分是聯準會的降息路徑，林啟超認為，若戰爭局面僵持不下而拖延超過一、二個月，導致通膨向上、就業率向下風險升溫，則可能干擾聯準會降息節奏再順延，最糟的情況是被迫做出升息的決定；而台灣中央銀行3月19日的會議應不會做出貨幣政策調整，但是否因戰爭造成輸入性通膨，則是未來需觀察的重點。

林啟超指出，若戰事擴大、戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元的貶勢，貶破32元的空間提高。

