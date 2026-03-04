證券數位轉型新里程！全國首家「國泰證永和簡易分公司」具四大優勢

臺灣證券交易所公告，國泰證券位於新北市的「永和簡易分公司」將於3月18日正式開業，成為券商設立簡易分公司的首例。這不僅是國泰證券優化實體據點布局的重要一步，更象徵著國內證券業在金管會開放「簡易分支機構」政策後，積極邁向輕量化、專業化經營的新階段。

國泰證券永和簡易分公司位於新北市永和區，看準當地稠密的人口與成熟的金融需求。券商主管分析，隨著數位金融普及，傳統「大坪數、多櫃檯」的號子模式已不符現況，永和簡易分公司的成立，旨在結合國泰世華銀行的通路優勢，提供當地投資人更便捷的開戶諮詢與財富管理服務。

金管會自2025年起放寬規範，允許券商新設或將既有分公司轉型為「簡易分支機構」，因應目前投資人電子下單比例已突破七成，實體據點的功能已從過去的「受託買賣交易」轉向「品牌服務」與「高附加價值諮詢」。

相較於傳統的證券分公司，簡易分公司具有四大顯著優點，成為券商在數位時代下的新寵：一、大幅降低營運與建置成本。場地精簡且保證金減輕，設立簡易分公司的營業保證金僅需200萬元，亦可免繳部分交割結算基金。

二、人力配置靈活高效：簡易分公司不經營現場受託買賣業務，因此不需要配置大量櫃檯交易人員與後勤交割人力。人員可以更集中於財富管理、客戶開發及開戶前置作業，提升人均產值。

三、深化財富管理與在地服務：簡易分公司可作為「精品店」模式經營，專注於投資諮詢、理財講座與數位工具導引。對於像國泰證券這類擁有龐大金控資源的券商，可透過簡易據點深入社區，與銀行據點相輔相成，開發潛在的高資產客群。

四、加速數位轉型推廣：實體據點轉變為「數位體驗中心」，現場人員可輔導中高齡或新進投資人使用App下單、線上簽署文件，將實體流量有效轉化為數位流量，符合現代投資人的使用習慣。

大型券商主管分析未來趨勢，簡易分公司設立預示著未來證券據點將走向「輕資產、高專業」的趨勢。據了解，國泰證也申設另外兩家簡易分公司，分別位於台北市信義區、高雄市左營區，惟目前尚未對外公布營業時間，預期後續也將有其他券商從觀望轉為實際行動。

總體而言，簡易分公司能夠在維持服務廣度的同時，透過成本精準控管，讓券商將更有資源投入於數位創新與多元金融產品的研發，達成企業與投資人的雙贏。