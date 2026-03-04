快訊

證券數位轉型新里程！全國首家「國泰證永和簡易分公司」具四大優勢

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，國泰證券位於新北市的「永和簡易分公司」將於3月18日正式開業，成為券商設立簡易分公司的首例。這不僅是國泰證券優化實體據點布局的重要一步，更象徵著國內證券業在金管會開放「簡易分支機構」政策後，積極邁向輕量化、專業化經營的新階段。

國泰證券永和簡易分公司位於新北市永和區，看準當地稠密的人口與成熟的金融需求。券商主管分析，隨著數位金融普及，傳統「大坪數、多櫃檯」的號子模式已不符現況，永和簡易分公司的成立，旨在結合國泰世華銀行的通路優勢，提供當地投資人更便捷的開戶諮詢與財富管理服務。

金管會自2025年起放寬規範，允許券商新設或將既有分公司轉型為「簡易分支機構」，因應目前投資人電子下單比例已突破七成，實體據點的功能已從過去的「受託買賣交易」轉向「品牌服務」與「高附加價值諮詢」。

相較於傳統的證券分公司，簡易分公司具有四大顯著優點，成為券商在數位時代下的新寵：一、大幅降低營運與建置成本。場地精簡且保證金減輕，設立簡易分公司的營業保證金僅需200萬元，亦可免繳部分交割結算基金。

二、人力配置靈活高效：簡易分公司不經營現場受託買賣業務，因此不需要配置大量櫃檯交易人員與後勤交割人力。人員可以更集中於財富管理、客戶開發及開戶前置作業，提升人均產值。

三、深化財富管理與在地服務：簡易分公司可作為「精品店」模式經營，專注於投資諮詢、理財講座與數位工具導引。對於像國泰證券這類擁有龐大金控資源的券商，可透過簡易據點深入社區，與銀行據點相輔相成，開發潛在的高資產客群。

四、加速數位轉型推廣：實體據點轉變為「數位體驗中心」，現場人員可輔導中高齡或新進投資人使用App下單、線上簽署文件，將實體流量有效轉化為數位流量，符合現代投資人的使用習慣。

大型券商主管分析未來趨勢，簡易分公司設立預示著未來證券據點將走向「輕資產、高專業」的趨勢。據了解，國泰證也申設另外兩家簡易分公司，分別位於台北市信義區、高雄市左營區，惟目前尚未對外公布營業時間，預期後續也將有其他券商從觀望轉為實際行動。

總體而言，簡易分公司能夠在維持服務廣度的同時，透過成本精準控管，讓券商將更有資源投入於數位創新與多元金融產品的研發，達成企業與投資人的雙贏。

相關新聞

陳勇勝請辭高雄銀代理董事長 新任董座由前總座徐翠梅接掌

高雄銀行（2836）代理董事長陳勇勝3日請辭，北上就任財政部政務次長，高雄銀董座職缺4日已拍板，將由去(2025)年7月1日屆齡退休的前總經理徐翠梅接掌。

股匯雙殺！外資狂匯出 富邦金羅瑋：新台幣貶破32元的可能提高

美國總統川普強硬表示伊朗問題將「不惜一切代價」，戰火愈燒愈烈，市場恐慌情緒升高，引發4日股匯雙殺，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大；外資瘋狂匯出，新台幣貶勢洶洶，但央行強力調節下，終場收在31.695元，貶8.6分，改寫逾10個月新低。對此，首席經濟學家分析，若戰事擴大、戰爭時間延長，不排除新台幣將跟隨日圓和韓元的貶勢，貶破32元的空間提高。

玉山與三商壽合併前 搶先推出兩檔美元保險商品

玉山銀行攜手三商美邦人壽（2867）(下稱三商人壽)合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

新台幣貶8.6分 收31.695元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.695元，貶8.6分，成交金額29.25億美元

股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

美國總統川普聲稱美軍對伊朗的空襲，代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。受中東戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大，外資賣超964.658億元亦改寫史上第二高賣超紀錄。

