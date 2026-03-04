快訊

陳勇勝請辭高雄銀代理董事長 新任董座由前總座徐翠梅接掌

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
高雄銀董座職缺4日已拍板，將由去年7月1日屆齡退休的前總經理徐翠梅(圖)接掌。高雄銀行／提供
高雄銀董座職缺4日已拍板，將由去年7月1日屆齡退休的前總經理徐翠梅(圖)接掌。高雄銀行／提供

高雄銀行（2836）代理董事長陳勇勝3日請辭，北上就任財政部政務次長，高雄銀董座職缺4日已拍板，將由去(2025)年7月1日屆齡退休的前總經理徐翠梅接掌。

高雄銀行4日發布重訊並公告新任董事長人事案，由於代理董事長陳勇勝自今年3月4日起請辭生效，經第15屆常務董事會第3次臨時會推舉常務董事徐翠梅為新任董事長，並於即日起生效。

徐翠梅為中山大學管理學碩士，她是一名「高銀寶寶」，在高雄銀行服務超過40年，從企劃部襄理基層做起，一路曾任研究發展處處長、董事會秘書處主任秘書、副總經理、總經理。在內部員工眼中，徐翠梅基層做起，對於銀行業務都很嫻熟，是一名好長官。去年徐翠梅7月1日屆齡退休後，回到屏東老家享受歸隱田園生活，如今又重返業界，與總經理張榮泰組成領導團隊。

高雄銀行2025年稅後純益12.77億元，再創歷史新高，年增率超過三成，每股稅後純益（EPS）0.68元。

董事長 總經理 財政部

