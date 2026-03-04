快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

專訪／許維恩罹癌切除雙乳提前進入更年期 老公目睹左乳全黑噴淚

聽新聞
0:00 / 0:00

台南投資會報促成131件設廠 黃偉哲：本月新增8億元投資

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台南市政府4日由市長黃偉哲主持召開重大投資會報，定期檢視列管案件辦理進度，逐案掌握投資推動情形，並責成各局處持續強化行政協調與服務效能，在符合法規前提下加速行政作業，提供企業更即時、到位的協助，讓投資動能持續在台南深耕發展、穩健發酵。

自黃偉哲上任以來，將促進投資列為施政核心重點，迄今已成功推動131件重大投資案件完成投資，落實投資金額高達新台幣2,404億元，充分展現市府推動重大建設與產業發展的高效執行力。

黃偉哲表示，在全球高科技浪潮與產業鏈重組趨勢下，台南積極搶占發展先機，加速布局先進半導體、AI與智慧機器人等關鍵產業，城市國際能見度與產業影響力持續攀升。市府同步引導傳統產業導入AI應用，推動數位轉型與升級，厚植在地產業發展。透過完善產業用地整備與整體規劃，精準補強價值鏈關鍵環節，積極吸引核心技術企業設立研發與營運據點，強化產業聚落韌性與競爭力。

本次投資會報新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規劃投資金額達8億元，展現企業對臺南發展潛力的高度信心。未來，市府將持續以高效率行政服務與完善基礎建設優化投資環境，全面推動智慧城市與淨零永續發展，為臺南打造下一波經濟發展動能，穩健邁向全球科技產業關鍵城市。

經發局長張婷媛指出，本次會議確認已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括專注於鋼類銲接材料生產研發的中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」品牌銷售優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，不僅增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會，而台南市政府持續積極推動招商引資，打造完善的產業投資環境，主動爭取各類投資案件落腳台南，並帶動相關供應鏈廠商持續加碼投資，未來市府團隊將秉持穩健腳步，持續透過招商單一窗口與投資會報協助各重大投資案件落腳台南，誠摯歡迎國內外企業投資台南。

傳統產業 台南 黃偉哲

延伸閱讀

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

台積電南科三期建新廠 信義房屋專家分析三區域房市受惠

中信集團正式表態爭取「台中超巨蛋」 投資額估近600億元

數發部四大施政主軸曝光 林宜敬：2026年將扮演「數位發動機」

相關新聞

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

美國總統川普聲稱美軍對伊朗的空襲，代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。受中東戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大，外資賣超964.658億元亦改寫史上第二高賣超紀錄。

創投公會邱德成：私募做不成，就不用談主權基金

創投暨私募公會理事長邱德成今日在媒體新春記者會上指出，這次台美談判之後全球供應鏈會重組，資金在其中也將扮更重要的角色，他進而指出，繼創投之後，私募也愈來愈重要；他更進而指出，倘若私募基金做不出來，就不用談主權基金，而長期資本若在台灣不能累積，股市成交量再好也是空的。

玉山與三商壽合併前 搶先推出兩檔美元保險商品

玉山銀行攜手三商美邦人壽（2867）(下稱三商人壽)合作推出兩檔美元保險商品，「吉美永盛」美元利率變動型終身壽險（定期給付型）與「吉美承泰」美元養老保險（定期給付型），提供顧客多元且具彈性的資產配置選擇。

陳勇勝請辭高雄銀代理董事長 新任董座由前總座徐翠梅接掌

高雄銀行（2836）代理董事長陳勇勝3日請辭，北上就任財政部政務次長，高雄銀董座職缺4日已拍板，將由去(2025)年7月1日屆齡退休的前總經理徐翠梅接掌。

新台幣貶8.6分 收31.695元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.695元，貶8.6分，成交金額29.25億美元

股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。