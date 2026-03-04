台南投資會報促成131件設廠 黃偉哲：本月新增8億元投資

台南市政府4日由市長黃偉哲主持召開重大投資會報，定期檢視列管案件辦理進度，逐案掌握投資推動情形，並責成各局處持續強化行政協調與服務效能，在符合法規前提下加速行政作業，提供企業更即時、到位的協助，讓投資動能持續在台南深耕發展、穩健發酵。

自黃偉哲上任以來，將促進投資列為施政核心重點，迄今已成功推動131件重大投資案件完成投資，落實投資金額高達新台幣2,404億元，充分展現市府推動重大建設與產業發展的高效執行力。

黃偉哲表示，在全球高科技浪潮與產業鏈重組趨勢下，台南積極搶占發展先機，加速布局先進半導體、AI與智慧機器人等關鍵產業，城市國際能見度與產業影響力持續攀升。市府同步引導傳統產業導入AI應用，推動數位轉型與升級，厚植在地產業發展。透過完善產業用地整備與整體規劃，精準補強價值鏈關鍵環節，積極吸引核心技術企業設立研發與營運據點，強化產業聚落韌性與競爭力。

本次投資會報新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規劃投資金額達8億元，展現企業對臺南發展潛力的高度信心。未來，市府將持續以高效率行政服務與完善基礎建設優化投資環境，全面推動智慧城市與淨零永續發展，為臺南打造下一波經濟發展動能，穩健邁向全球科技產業關鍵城市。

經發局長張婷媛指出，本次會議確認已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括專注於鋼類銲接材料生產研發的中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」品牌銷售優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，不僅增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會，而台南市政府持續積極推動招商引資，打造完善的產業投資環境，主動爭取各類投資案件落腳台南，並帶動相關供應鏈廠商持續加碼投資，未來市府團隊將秉持穩健腳步，持續透過招商單一窗口與投資會報協助各重大投資案件落腳台南，誠摯歡迎國內外企業投資台南。