快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台幣匯價31.695兌1美元作收，外資急匯出使成交量逾40億。圖／本報資料照片
台幣匯價31.695兌1美元作收，外資急匯出使成交量逾40億。圖／本報資料照片

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

匯銀人士指出，為了不讓台幣急貶，央行今日從上午就在場內維持秩序，下午2點過後，台幣匯價的貶值幅度放大，最多一度貶至31.782兌1美元，一度快貶破31.8關卡，之後央行提前在3點就出手阻貶，使匯價從31.782直線下降至以31.695元作收，尾盤的震盪幅度將近1角，央行防守台幣匯價的力道由此可見。

外匯市場 台幣 台幣匯率

延伸閱讀

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

中東戰火衝擊股匯　新台幣早盤貶逾1.4角跌破31.7元

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

相關新聞

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

美國總統川普聲稱美軍對伊朗的空襲，代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。受中東戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大，外資賣超964.658億元亦改寫史上第二高賣超紀錄。

創投公會邱德成：私募做不成，就不用談主權基金

創投暨私募公會理事長邱德成今日在媒體新春記者會上指出，這次台美談判之後全球供應鏈會重組，資金在其中也將扮更重要的角色，他進而指出，繼創投之後，私募也愈來愈重要；他更進而指出，倘若私募基金做不出來，就不用談主權基金，而長期資本若在台灣不能累積，股市成交量再好也是空的。

股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。