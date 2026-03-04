股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

匯銀人士指出，為了不讓台幣急貶，央行今日從上午就在場內維持秩序，下午2點過後，台幣匯價的貶值幅度放大，最多一度貶至31.782兌1美元，一度快貶破31.8關卡，之後央行提前在3點就出手阻貶，使匯價從31.782直線下降至以31.695元作收，尾盤的震盪幅度將近1角，央行防守台幣匯價的力道由此可見。