「傳承永續 智能創新」 上海商銀榮膺S&P Global永續年鑑成員前5%殊榮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）於國際權威評比機構 S&P Global 最新公布之永續評鑑結果中，從全球59大產業，超過9,200家受評企業的永續表現中，最終僅入選848家企業名單中榮膺全球前5%殊榮，相較去年名列前10%，今年再度大幅躍進，展現出該行持續深化ESG策略與落實永續金融的具體成果。

S&P Global 永續評鑑以嚴謹且全面的標準，檢視企業在環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）三大面向的整體表現，此次晉升全球前5%，不僅彰顯該行長期深耕永續發展的成果，更代表在永續治理、風險管理與價值創造等核心能力上，獲得國際的高度肯定。

上海商銀持續以「傳承永續，智能創新」為主軸，將永續理念融入核心營運決策，並積極推動氣候風險管理、擴大綠色授信、投資及普惠金融與綠色金融商品推展。同時落實公司治理與資訊揭露透明度，發展企業永續藍圖，並與國際趨勢接軌。

面對全球淨零轉型與金融產業快速變革，上海商銀強調將持續以百年銀行穩健經營為基礎，強化ESG策略，結合核心金融專業與永續理念，攜手客戶與合作夥伴共同邁向低碳轉型，為環境與社會創造長遠價值，充分發揮金融影響力，朝向成為具國際競爭力之永續標竿銀行邁進。

上海商銀

相關新聞

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

美國總統川普聲稱美軍對伊朗的空襲，代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。受中東戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大，外資賣超964.658億元亦改寫史上第二高賣超紀錄。

創投公會邱德成：私募做不成，就不用談主權基金

創投暨私募公會理事長邱德成今日在媒體新春記者會上指出，這次台美談判之後全球供應鏈會重組，資金在其中也將扮更重要的角色，他進而指出，繼創投之後，私募也愈來愈重要；他更進而指出，倘若私募基金做不出來，就不用談主權基金，而長期資本若在台灣不能累積，股市成交量再好也是空的。

股匯雙殺！台幣匯價31.695兌1美元作收 外資急匯出、成交量逾40億

股匯雙殺，台幣匯率今日再以貶值8.6分、31.695兌1美元作收，外資在台股賣股提款之後更直接出走，倘若合計台幣外匯經紀公司和元太經紀公司各29.25億美元和12.05億美元的成交量，今日外匯市場總成交量為41.3億美元，再現逾40億的成交天量。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

