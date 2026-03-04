「傳承永續 智能創新」 上海商銀榮膺S&P Global永續年鑑成員前5%殊榮

上海商銀（5876）於國際權威評比機構 S&P Global 最新公布之永續評鑑結果中，從全球59大產業，超過9,200家受評企業的永續表現中，最終僅入選848家企業名單中榮膺全球前5%殊榮，相較去年名列前10%，今年再度大幅躍進，展現出該行持續深化ESG策略與落實永續金融的具體成果。

S&P Global 永續評鑑以嚴謹且全面的標準，檢視企業在環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）三大面向的整體表現，此次晉升全球前5%，不僅彰顯該行長期深耕永續發展的成果，更代表在永續治理、風險管理與價值創造等核心能力上，獲得國際的高度肯定。

上海商銀持續以「傳承永續，智能創新」為主軸，將永續理念融入核心營運決策，並積極推動氣候風險管理、擴大綠色授信、投資及普惠金融與綠色金融商品推展。同時落實公司治理與資訊揭露透明度，發展企業永續藍圖，並與國際趨勢接軌。

面對全球淨零轉型與金融產業快速變革，上海商銀強調將持續以百年銀行穩健經營為基礎，強化ESG策略，結合核心金融專業與永續理念，攜手客戶與合作夥伴共同邁向低碳轉型，為環境與社會創造長遠價值，充分發揮金融影響力，朝向成為具國際競爭力之永續標竿銀行邁進。