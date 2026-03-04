台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

美國總統川普聲稱美軍對伊朗的空襲，代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。受中東戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大，外資賣超964.658億元亦改寫史上第二高賣超紀錄。

新台幣匯價下午盤一度再貶至31.782元，貶值1.73角，但在收盤前半小時，出現央行調節力道，阻貶匯價，將新台幣強拉向31.7靠攏。

匯銀指出，美元憑藉不斷上升的收益率和能源安全優勢，已成為目前主要的避險貨幣；而日圓和瑞士法郎則因日本能源依賴的脆弱性和瑞士央行干預風險而表現不佳。