凱基金控校園徵才開跑 培育新世代金融主力

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
為延攬跨領域人才，凱基金控舉辦校園巡迴說明會，邀請集團高階主管與儲備幹部走進校園，分享職涯經驗與發展機會。凱基金控／提供
為延攬跨領域人才，凱基金控舉辦校園巡迴說明會，邀請集團高階主管與儲備幹部走進校園，分享職涯經驗與發展機會。凱基金控／提供

凱基金控（2883）2026年儲備幹部（MA）招募計畫正式啟動，今年預計延攬近40位跨領域人才，涵蓋數位金融科技、投資精算、金融交易、法人與個人金融、財務工程及壽險營運等。配合招募時程，凱基金控本周起至14日，同步展開「儲備幹部暨暑期實習計畫」校園巡迴說明會，首站在國立政治大學登場，吸引近160名學生參與。

凱基金控表示，隨著金融產業數位轉型加速與業務版圖持續整合，對具備跨域能力與國際視野的人才需求也明顯提升。這次MA計畫除了延續既有的18個月輪調與專案培訓架構，也強化跨公司協作與高階主管指導機制，讓新進人才在壽險、證券、銀行及資產管理等事業體之間累積歷練，熟悉產業全貌。

在說明會上，凱基金控團隊除了介紹集團整體發展方向與海外布局，也說明薪酬制度、培訓規畫及職涯發展路徑，讓學生具體理解MA的角色與未來成長節奏。最受歡迎的環節，莫過於高階主管與現職MA的經驗分享，他們透過自身故事拉近與學生距離，現場宛如一堂金融職涯實戰課。

政大場次中，特別邀請中華開發資本管理顧問公司資深副總林束珊，回母校分享職涯歷程。身為政大廣告系校友的她，大學時因暑期實習經驗及老師引導研究工具機產業的啟發，意外打開進入創投領域大門；畢業後赴國立交通大學科技管理所進修，從廣告人轉型為創投領域專業經理人，至今已在集團累積超過20年經驗。她鼓勵學弟妹，勇於突破科系框架、擴大探索觸角，發掘真正興趣；當專業與興趣結合，職涯道路可望走得更寬廣。

現職MA同仁也分享實際培訓觀察。來自中華開發資本的黃崑瑋提到，在穩健且具成長動能的金融集團發展，可參與多元專案並快速建立專業能見度；凱基證券資本市場部廖俊凱則指出，MA在培訓期間有機會與資深主管密切合作，從策略規畫到執行成果皆有實作機會，有助加速專業養成。

「儲備幹部暨暑期實習計畫」校園說明會正熱烈展開中，後續場次將在3月5 日舉行金融數位科技儲備幹部專場，並於3月10日在台灣大學、3月11日在中山大學、3 月12日在清華大學，以及3月14日在成功大學陸續登場。

