三大面向並進 永豐入榜永續金融評鑑前25%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行以「環境、社會、治理」三大面向並進，聚焦氣候治理、淨零轉型、人權人力及普惠金融，邁步永續發展，入榜主管機關第三屆「永續金融評鑑」排名前25%。永豐銀行表示，伴隨母公司－永豐金控加入科學基礎減碳目標倡議（SBTi）推動集團強化氣候風險管理，銀行亦重視環境責任、支持淨零轉型，完善員工永續培訓措施與保障弱勢族群權益，同時促進普惠金融，實踐「翻轉金融、共創美好生活　Together, a better life」企業願景。

環境面向，永豐銀行表示，旗下依循國內外氣候相關財務揭露（TCFD）及自然相關財務揭露建議架構（TNFD），完整呈現公司治理、策略及風險管理與氣候及自然議題之間的關連性，備受各界肯定；營運面自主導入綠電，約當全行一年用電量的37.9%。

同時，截至去(2025)年底，永豐銀行合作的太陽光電廠市占率約3成，綠能融資餘額1,653億元、年成長12%，為唯一連續10年獲經濟部能源署頒發「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者；落實永續投資策略亦連2年獲台灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」肯定。

社會面向，永豐銀行指出，旗下以「TURN翻轉」為核心，打造系統化永續人才培育架構，從基礎金融概念、進階主題ESG規範揭露到市場發展，建置完善培訓措施，持續提升員工推動永續的實務能力。

永豐銀行表示，旗下亦積極拓展普惠金融，包括優化分行無障礙環境、強化數位服務，及首創推出視障點字金融信用卡等，以具體行動保障弱勢族群權益。同時積極防詐守護民眾資產，透過分行臨櫃主動關懷並即時通報、優化開戶審查作業及導入AI監控異常交易等以預先防堵，宣導防詐觀念並積極與警方聯手打擊犯罪。

