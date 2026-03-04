快訊

第四屆「渣打女力創業獎」即起徵件 持續深化女性創業影響力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

「渣打女力創業獎」長期支持16至35歲女性以創業為起點、發揮社會影響力，今年正式邁入第四屆。渣打銀行攜手財團法人勵馨社會福利事業基金會4日舉辦啟動典禮，正式宣布徵件開跑。本屆除維持總獎金新台幣200萬元規模外，制度規劃亦更進一步優化，持續深化女性創業家長期陪伴與資源共創的精神。

啟動典禮由渣打銀行財務長蘇淑靜、勵馨基金會副執行長王淑芬及臺北市政府產業發展局局長陳俊安共同出席。渣打銀行指出，「渣打女力創業獎」歷經三年耕耘，已從表揚女性創業家的獎項，逐步發展為長期提供陪伴與實質資源支持的系統化平台。第四屆計畫除持續聚焦創業者個人與企業發展，也期待入選團隊展現連結社群、擴大影響力的能力，進一步打造女性創業生態圈，回應全球性別平權與永續發展的雙重挑戰。

本屆「渣打女力創業獎」針對歷屆參賽者同步進行《台灣女性創業與SDGs現況調查》。調查結果顯示，高達63%的女性創業家認為自身業務與SDGs具有直接關聯，52%的女性創業者將SDGs視為核心策略，近八成肯定其創業初衷與SDGs一致，顯示永續思維已成為多數女性創業者的關鍵核心。

在具體回應的永續目標中，近半數（46%）受訪者首選「SDG 12責任消費與生產」，顯示女性創業者更傾向從生活型態改變、循環經濟與消費選擇切入永續行動。然而，調查亦同時揭示兩大關鍵挑戰，分別為「成本過高，難以與盈利平衡」(55%)，以及「影響成效難以量化或衡量」(53%)。調查進一步指出「資金」與「人脈」仍為核心需求，但微型企業對「專業導師」的需求更高，反映出系統式培力在協助創業者跨越經營瓶頸上，扮演關鍵角色。

第四屆「渣打女力創業獎」將評選30家優秀企業進入複審，並為其量身打造為期兩天的共識營，邀請業師深入傳授關鍵實務。同時，入選企業亦可獲得兩次渣打志工導師一對一諮詢服務，提供專業洞察與陪伴支持。入選複審前10名企業，每家可獲得10萬元獎勵金；最終決賽前三名則分別可獲得新台幣60萬、40萬及30萬元之獎金，總獎金高達新台幣200萬。第四屆「渣打女力創業獎」即日起正式徵件，至4月10日截止。

