創投公會邱德成：私募做不成，就不用談主權基金

創投暨私募公會理事長邱德成今日在媒體新春記者會上指出，這次台美談判之後全球供應鏈會重組，資金在其中也將扮更重要的角色，他進而指出，繼創投之後，私募也愈來愈重要；他更進而指出，倘若私募基金做不出來，就不用談主權基金，而長期資本若在台灣不能累積，股市成交量再好也是空的。

邱德成直言，新加坡、中東、北歐等國都善用自己的主權基金，倘若私募基金做不起來，主權基金絕對做不起來：「因為，唯有透過私募基金，才能真正吸收到優質人才，而非靠政府的行政命令或指導。」

邱德成表示，長期資本很重要，例如美伊戰爭，大家觀察誰的彈藥先耗盡，而產業打的是資本：「產業轉型是不能輸的競爭，資本就是最重要的彈藥」。他進而指出，產業競爭的成敗是取決於補給能力與持久戰的韌性，地緣政治的考驗很大，金融制度也必須調整，資本的累積非常重要，並不止於技術而已。

邱德成強調，台灣的問題，在於尚未將創投與私募結合，過去是資本不足，但意志力很堅強的年代，但這幾年下來，台灣已有所不同，股市市值全球排名第七，科技深化與產業升級，已成為全球供應鏈的重點，現在台灣真正缺乏的是整合資本資源成為產業升級的加速器，另外，也缺乏對國家的信心，如何善用資本強化國力，非常重要。

因此，今年私募與創投在一起，透過資本整合來推動產業優化，邱德成強調，股市成交量再大，但若未投入國家的長期建設：「這個市場等於是空的」台灣有實體科技、實體產業、創業家、科技前輩來幫忙，這是新加坡與香港比不上的優勢，雖然星港的人才及稅制的確有競爭力，但台灣的優勢是星港所沒有的。

邱德成也透露，今天上午與投信公會理事長尤昭文提及投信業者未來強化私募領域的重要性。邱德成直言，ETF（指數型股票基金）也發得差不多了，但投信仍有一塊沒做好，就是私募，創投公會與私募股權公會未來目標就是把台灣長期資本的體系建立起來。過去創投公會在法規的調適與優化，已有非常多的成果，台灣有這麼多雄厚的資本，必須由產業善加利用。

邱德成也揭示今年創投及私募公會今年的三大目標，包括：1、制度進一步的完善，與國際接軌減少不確定性；2、長期資本更有耐性，讓新創產業在全球更展現成長的歷程；3、投資業與產業建立共識，不僅具備資源，更要善加利用。這是一個世代的接力賽，過去雖然資金並不雄厚，大家的勇氣比現在大，而現在長期資本累積，並沒有倍數增加，這必須提升，才有助於下一代。投資新創就是投資國家的未來，投入私募基金就是增加長期的資本。