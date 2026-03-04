安聯人壽培育壽險菁英實力 百萬領袖創業計畫不間斷

2026「保險龍鳳獎」頒獎典禮3日舉行，安聯人壽再度獲得莘莘學子肯定，獲「壽險公司外勤組 - 優等」殊榮，穩坐財經相關科系畢業生最嚮往的壽險公司之一。安聯人壽深耕台灣人才沃土，聚焦「資源挹注、專業培訓、國際視野、數位賦能」四大發展主軸，強化人才競爭優勢，再度獲得全國財金保險系所畢業生的高度青睞，展現卓越的人才培育與永續經營實力。

保險龍鳳獎30年來持續透過「全國財金保險系所畢業生就業意願」調查，表彰廣受年輕學子青睞的品牌，儼然成為壽險企業形象的重要指標。安聯人壽本次再度獲獎，亦反映新世代對專業發展制度與職涯規劃環境的高度認同。

此外，在全球經濟局勢多變與產業轉型趨勢下，金融業憑藉穩健體質與專業優勢，展現發展潛力與影響力。根據壽險公會最新統計，2026年一月年壽險公司業務員登錄人數已回升至約 20.5 萬人，可見人力規模穩步成長，加上具競爭力的薪酬結構與發展前景，讓金融業持續成為畢業生關注的重要職涯選項之一。

安聯人壽以「數位轉型」與「科技創新」為發展雙軌，擴大企業數位藍圖。安聯人壽業務長陳俊宏表示，「在自媒體興起與斜槓風潮盛行的時代下，年輕世代對職涯的期待，更重視自主性、挑戰性與個人品牌經營。為因應此趨勢，我們早已在2015年啟動數位轉型計畫，全面推動銷售工具、業務管理與客戶服務流程數位化，也透過AI應用、後台數據整合與大數據分析，強化業務夥伴在市場開拓與客戶經營上的專業支持。」此次獲獎不僅反映年輕世代對安聯人壽的數位實力的認同，更彰顯其在壽險產業數位轉型中的領先布局。

隨著壽險市場人力回溫與新世代加入，安聯人壽也將持續推出兼具扎實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」（HAA），助力新人迅速累積專業，即刻成為即戰力！因應人才加入，祭出四大發展支持：首先，提供為期36個月的系統化培訓，助攻新人獲得實戰能力；其次，兩年內達成MDRT（百萬圓桌會議，Million Dollar Round Table）資格者，可參與MDRT國際年會及安聯集團跨國菁英交流，拓展視野與國際高度；第三，加速夢想孵化，在既有佣金制度外，另提供24個月專案津貼；最後，三年內成立通訊處者，即可申請百萬營運發展金，逐步實現創業目標，打造個人品牌與團隊版圖。

不僅如此，近期在全球權威品牌價值評級機構Brand Finance公布的《2026年全球品牌價值500強》榜單中，安聯集團蟬連全球壽險及資產管理品牌第一名，是長期穩健經營的最佳證明，安聯人壽挾帶母公司的強大資源挹注下，以產品、通路、顧客服務的三個核心策略，在台灣投資型保險市場脫穎而出，憑藉品牌的韌性與不凡，更讓安聯人壽成為各校優秀學子跨入職場、實現自我的首選。安聯人壽將繼續致力於協助新世代穩健邁向專業與領導之路。