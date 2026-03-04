快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

法盛：市場擔心油價急漲推升通膨 但 Fed 不太可能因此就升息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美伊戰爭爆發，市場擔心油價急漲推升通膨。法盛（Natixis）投資管理投資組合經理詹納希維克斯（Jack Janasiewicz）表示，美國政府不太可能容忍油價長期維持在高檔，聯準會（Fed）也不太可能因此就升息。市場波動難免，但反而可以尋找進場機會。

詹納希維克斯指出，美國11月的期中選舉即將到來，油價議題必然會受到重視。美國政府容忍長期高油價的意願可能相當低，因此這很可能限制了中東衝突持續升級。

詹納希維克斯分析，油價上升，會壓抑總體消費，同時推升整體通膨，但對核心通膨的傳導效應往往要溫和許多。但核心通膨才是Fed所關注的重點。如果消費下滑導致成長放緩，但Fed卻為了應對通膨而升息，只會加劇經濟放緩。因此，Fed通常會忽略通膨短期急升，因為成長前景比對通膨的擔憂更重要。

荷莫茲海峽是否遭封鎖而中斷原油運輸，備受矚目。詹納希維克斯認為，估計每天約有 1,400 萬桶原油經過該海峽，約占全球海運原油的 32%，影響的關鍵在於中斷的「規模」與「持續時間」。

哪些國家最容易受影響？詹納希維克斯指出，印度約85%的原油依賴進口，其中60%經由荷莫茲海峽。中國大陸約40%的原油進口經過該海峽，並且是伊朗原油的最大出口國。日本約90%的原油依賴進口，其中75%經由該海峽。南韓同樣是主要原油進口國，因此油價上漲的衝擊也會很大。另外，歐洲已深受高油價困擾，西班牙和義大利尤其是較大的淨進口國。

詹納希維克斯表示，長期而言，高油價確實存在風險，但這只是尾端風險。短期內，市場情緒將跟著中東局勢起伏，反而提供投資機會。歷史一再顯示，像這樣的地緣政治突發事件往往只是短期現象。這次應該也不例外。

義大利 聯準會 市場

延伸閱讀

油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

美伊戰火蔓延 油價與聯準會決策將影響台股走勢

經濟日報社論／美伊戰火背後的兩強爭霸

美伊大戰超出預期 法國巴黎銀行財富管理分析3情境「油價恐飆破每桶100美元」

相關新聞

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

創投公會邱德成：私募做不成，就不用談主權基金

創投暨私募公會理事長邱德成今日在媒體新春記者會上指出，這次台美談判之後全球供應鏈會重組，資金在其中也將扮更重要的角色，他進而指出，繼創投之後，私募也愈來愈重要；他更進而指出，倘若私募基金做不出來，就不用談主權基金，而長期資本若在台灣不能累積，股市成交量再好也是空的。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。