法盛：市場擔心油價急漲推升通膨 但 Fed 不太可能因此就升息

美伊戰爭爆發，市場擔心油價急漲推升通膨。法盛（Natixis）投資管理投資組合經理詹納希維克斯（Jack Janasiewicz）表示，美國政府不太可能容忍油價長期維持在高檔，聯準會（Fed）也不太可能因此就升息。市場波動難免，但反而可以尋找進場機會。

詹納希維克斯指出，美國11月的期中選舉即將到來，油價議題必然會受到重視。美國政府容忍長期高油價的意願可能相當低，因此這很可能限制了中東衝突持續升級。

詹納希維克斯分析，油價上升，會壓抑總體消費，同時推升整體通膨，但對核心通膨的傳導效應往往要溫和許多。但核心通膨才是Fed所關注的重點。如果消費下滑導致成長放緩，但Fed卻為了應對通膨而升息，只會加劇經濟放緩。因此，Fed通常會忽略通膨短期急升，因為成長前景比對通膨的擔憂更重要。

荷莫茲海峽是否遭封鎖而中斷原油運輸，備受矚目。詹納希維克斯認為，估計每天約有 1,400 萬桶原油經過該海峽，約占全球海運原油的 32%，影響的關鍵在於中斷的「規模」與「持續時間」。

哪些國家最容易受影響？詹納希維克斯指出，印度約85%的原油依賴進口，其中60%經由荷莫茲海峽。中國大陸約40%的原油進口經過該海峽，並且是伊朗原油的最大出口國。日本約90%的原油依賴進口，其中75%經由該海峽。南韓同樣是主要原油進口國，因此油價上漲的衝擊也會很大。另外，歐洲已深受高油價困擾，西班牙和義大利尤其是較大的淨進口國。

詹納希維克斯表示，長期而言，高油價確實存在風險，但這只是尾端風險。短期內，市場情緒將跟著中東局勢起伏，反而提供投資機會。歷史一再顯示，像這樣的地緣政治突發事件往往只是短期現象。這次應該也不例外。