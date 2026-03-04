南山人壽用五大優勢找尋千里馬 受訓期專案獎金挺新人

想要在人生賽道上一馬當先，成就不一樣的自己？馬年伊始，南山人壽正在尋找「千里馬」，無論是職場新鮮人還是轉換跑道的職場學長姐，南山人壽將以五大競爭優勢，協助新加入的夥伴提升專業與競爭力，只要有決心，都可以在南山人壽的大舞台實現自己的夢想。受訓期間提供專案獎金，提升優質人才的留存率。

南山人壽五大競爭優勢，一是南山人壽獨有的業務制度，讓成就與收入沒有極限，也讓成功可以「很年輕」；二是提供為期一年、共204個小時的優質人才培訓課程，養成具備多元行銷與風險管理能力的專業保險人才；三是優培期間有專案獎金作後盾，加速累積成就感，也讓學習無後顧之憂；四有服務賦能助攻，南山人壽創業界之先建立健康守護圈，結盟健康夥伴，延伸保險服務，可協助業務新人敲開客戶心門；五為主管就是新人的專屬教練，縮短摸黑挫折期，同時，透過打造自己的團隊，一起成長、一起達標，讓圓夢的過程可以非常「熱血」。

面對低薪與通膨的雙重挑戰，同時新世代追求工作生活平衡及看重工作的意義，南山人壽具有創業性質的獨特業務制度，適合各式人才到這個大舞台逐夢，已有許多成功案例，有Z世代透過陌生拜訪與社群網絡延伸觸角，並深耕校園與發展組織，打造出充滿活力與戰力的年輕戰隊，不僅在加入南山人壽首年即累積到人生第一桶金，之後並成為南山人壽最年輕的處經理，重新定義成功。

也有Y世代機械技師因離鄉背井的工作無法陪伴家人，毅然放棄優渥穩定的收入，轉戰南山人壽，同樣也是首年就以保險工作累積到第一桶金，從此逐步拓展版圖，目前已是擁有自己團隊的處經理，同時具彈性的工作型態，達成自己當初想陪伴家人的願望，並積極參與南山人壽的醫院義工、原鄉關懷、捐血等公益活動，回饋家鄉，讓成功可以是多面向、多重意義。

南山人壽業務通路主管表示，南山人壽尋找的千里馬，可以是剛出社會的新鮮人，可以是重新就業的家庭主婦，亦可以是轉換跑道、其他領域的人才，只要對這份工作有興趣，有投入的決心，有服務的熱忱，認同保險理念，都歡迎加入，南山人壽的舞台夠大，可以裝載下各式人才，亦可以支撐各種夢想，這是一份協助保戶強化保障的工作，也是一個創業的機會，更是可讓自己不斷成長，也協助他人成功的機制，還可以參與公益活動，達到全人生活。

雖然2024年底台灣壽險投保率已近263%，相當平均每人都有2.6張壽險保單，想加入壽險工作行列者可能會擔心市場飽和，但南山人壽通路主管表示，現在有三大商機，將持續推升壽險業的發展，一是台灣步入超高齡社會的「長壽商機」，活得越久，相關的保障及退休金就必須準備更充足；二是醫療成本不斷增加的「健康商機」，隨著科技進步，許多新式醫療出現，健康險保障亦要更新，才能確保健康零缺口；三是台灣財富快速累積的「財管商機」，保險亦是國人家庭資產配置的一環，財富增加，投保需求也會增加。

為了協助新人更順利進入保險領域，並儘速強化競爭力，南山人壽提供為期一年的優質人才培訓計畫，分為四個階段共計204個小時的課程，從保險基礎課程、客戶需求分析、保險規劃與服務賦能、到整合服務與建構團隊，循序漸進培養具備多元行銷及風險管理的保險專業人才。

受訓期間提供專案獎金，無論是「慢熱型」、「穩健型」或「積極型」的人才，都有相對應的鼓勵機制，可強化新人信心，降低學習過程的財務壓力，進入南山人壽優質人才培訓專案的新人留存率逾7成，有效協助新進人員適應市場與迅速扎根。

台灣在2025年底已進入超高齡社會（Super-Aged Society），加上少子化趨勢，靠自己養老將是未來不可避免的趨勢，如何提前準備、規劃多少才算充足，如何用保單養老等，都需要更了解超高齡社會的專業人才協助規劃，因此南山人壽將尋找及培訓更多了解超高齡社會需求的超級業務夥伴（SUPER AGEnt），可協助客戶妥善規劃保險，並善用南山人壽健康守護圈，為高齡人生作足準備，讓「百歲人生 有備而來」。