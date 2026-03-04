元大金控連13年獲保險龍鳳獎肯定 蟬聯保險金融系所畢業生最嚮往金控

元大金控（2885）於現代保險教育事務基金會舉辦「2026保險龍鳳獎」，再度榮獲「最嚮往的金控公司」特優獎肯定，締造連續13年獲獎的亮眼紀錄，旗下子公司元大人壽連續四年榮獲「最嚮往的壽險公司」優等獎，展現元大金控集團於人才發展與組織經營上的穩健成果，在新世代人才心中具備高度吸引力及品牌信任度。

為長期培育優秀金融人才，元大金控持續與國內外大專院校建立合作關係，透過實習計畫、企業參訪及專題合作等多元形式，協助學生提前接軌金融實務，累積專業能力與職場即戰力。今（2026）年儲備幹部（MA）計畫已啟動，橫跨「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資交易」，以及新增「產業研究」組等五大關鍵領域。

元大金控今年預計延攬海內外30至50位菁英加入儲備幹部計畫，其中「產業研究」組著眼於金融與產業深度結合的發展趨勢，透過跨域研究視角與系統化培訓，強化產業洞察與分析能力，進一步豐富多元人才布局；元大金控集團同步釋出業務、資訊/數位金融及營運管理等逾千個職缺，持續推動科技菁英（ITMT）計畫，積極延攬具潛力之跨域金融與科技人才，回應金融產業數位轉型與專業升級的長期需求。

員工是企業永續經營的關鍵基石，元大金控透過系統化的培訓架構，涵蓋專業職能、管理發展與永續發展等多元學習領域，協助員工持續精進成長；提供具市場競爭力的薪酬福利、完善的健康照護與多元關懷措施，打造安心、友善及具凝聚力的職場環境，落實以人為本的幸福職場理念。元大金控秉持「以員工為本」的核心理念，結合人才培育、數位轉型與永續金融策略，打造具吸引力且前瞻性的職涯舞台，持續為台灣金融產業注入穩健而長遠的發展動能。