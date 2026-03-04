快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
中東戰火威脅多檔基礎建設基金逆勢創高。資料來源：CMoney
中東戰火威脅多檔基礎建設基金逆勢創高。資料來源：CMoney

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

包括：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、合庫全球核心基礎建設收益基金、國泰全球基礎建設基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、匯豐全球基礎建設收益基金及野村全球基礎建設大未來基金等，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

投資人在戰火動盪中，如何強化投資防禦能力呢？第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，穩健型、防禦標的再度展現投資價值，中東戰火造成金融市場動盪，對公用事業、基礎建設同樣帶機會與風險，中東地區是全球能源供要地，霍爾木茲海峽封風險帶來原油及天然氣價格跳升，若戰事短期可落幕，將有利於相關企業獲利表現，但若戰事延長則需要留意景氣與市場需求可能放緩，惟公用事業、基礎建設產業仍然是各產業受戰事影響較輕微的區塊。

不過，林志映仍看好美國資料中心、AI發展的用電需求，目前市場預期至2030年上升至15%至25%，這樣的發展趨勢，在戰事中仍將延續不會改變，惟交通基礎建設，如：機場港口等傳統基建在戰事中可能會有運量放緩，或是破壞後的重建成本提升壓力等，是相關標的必須持續留意的地方。

市場預期2026年公用事業獲利成長率可達15%左右水準，林志映表示，基礎建設、公用事業股獲利持穩，具備低Beta特性，受地緣政治衝突影響小，是投資人面對風險動盪之際，低波動資產配置首選，美伊戰爭造成原油供應不確定風險，若未拉長及擴散，仍持續看好電力等公用事業、中游管線等長線配置投資價值。

基礎建設 天然氣價格

延伸閱讀

非投等債基金穩穩賺 近一年多檔報酬率超過6% 兼具收益與防禦優勢

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

美伊戰火點燃航運紅利 這檔航海王ETF揚帆

中東戰火引爆油金大漲！法人推「保底神器」持續掌握台股行情

相關新聞

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。