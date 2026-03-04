聽新聞
中東戰火衝擊股匯 新台幣早盤貶逾1.4角跌破31.7元
中東戰火持續蔓延，全球股市慘遭血洗，台灣今天繼續上演股匯雙殺，台股早盤一度狂瀉逾1300點，新台幣兌美元貶勢洶洶，摜破31.7元，最低觸及31.756元，大貶1.47角。
中東地區衝突擴大，引發對於通膨與全球貿易的擔憂，美股主要指數全面走低，台股今早指數一度重挫逾1300點，失守33000點關卡，隨後跌幅收斂至千點上下。
熱錢大舉流出、台股下殺，為新台幣匯率帶來沉重貶值壓力，加上避險情緒促美元指數強勢表態，站穩99大關，利空籠罩之下，新台幣貶勢延續，今天以31.64元開盤後，旋即摜破31.7元，盤中最低貶至31.756元，貶值1.47角。
匯銀人士指出，地緣緊張局勢升溫，亞洲股匯同步下挫，新台幣在其中並不算貶幅最劇，因此這幾天未見央行強力阻貶，僅是於盤中適時提供流動性。
隨著新台幣貶破近期區間，匯銀主管分析，今天先關注出口商拋匯量能是否放大，以及央行有無表態，但最關鍵還是國際局勢如何發展，畢竟熱錢撤離、亞幣齊貶的情況下，新台幣不可能走自己的路。
