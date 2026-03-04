中國信託證券力挺中信飛牡蠣 推「CFO 全新征程 牡迷專屬開局」

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券持續支持中信飛牡蠣(CFO)，並推出牡迷專屬開戶活動，邀年輕世代開啟投資第一步。業者提供
中國信託證券持續支持中信飛牡蠣(CFO)，並推出牡迷專屬開戶活動，邀年輕世代開啟投資第一步。業者提供

中國信託證券支持年輕世代的熱情追夢，並持續以實際行動力挺台灣電競戰隊「中信牡蠣（CTBC Flying Oyster, CFO）」征戰國際舞台，同時也將這股熱血精神延伸至投資理財領域，推出「CFO全新征程 牡迷專屬開局」開戶活動，邀請年輕族群逐夢同時，也能穩健踏出投資第一步。

這次活動即日起至2026年6月30日止，期間凡透過指定網頁完成開戶，即可獲得「亮點點數」100點回饋，並享有台股電子交易手續費優惠，協助投資新手降低進場門檻；活動期間每月如達成指定交易條件，還有機會抽中PChome購物金6,000元，讓投資回饋延伸至日常生活消費。

此外，中國信託證券同步於這次活動期間推出中信飛牡蠣粉絲專屬的社群活動，首波活動自即日起至4月30日，凡透過中國信託證券「CFO專屬連結」完成開戶(含既有客戶)、並於中信亮點family完成指定任務，即有機會獲得亮點點數100點回饋，陪伴牡迷與投資新手在應援中信飛牡蠣的同時，逐步展開投資旅程。

中國信託證券表示，投資不只是數字的累積，更是生活規劃的一部分，期望透過結合電競與理財的方式，拉近年輕世代與投資市場的距離。更多活動詳情，歡迎前往中國信託證券官網（https://www.ctbcsec.com/）或下載中信亮點APP查詢。

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

