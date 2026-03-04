中國信託證券力挺中信飛牡蠣 推「CFO 全新征程 牡迷專屬開局」

中國信託證券支持年輕世代的熱情追夢，並持續以實際行動力挺台灣電競戰隊「中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster, CFO）」征戰國際舞台，同時也將這股熱血精神延伸至投資理財領域，推出「CFO全新征程 牡迷專屬開局」開戶活動，邀請年輕族群逐夢同時，也能穩健踏出投資第一步。

這次活動即日起至2026年6月30日止，期間凡透過指定網頁完成開戶，即可獲得「亮點點數」100點回饋，並享有台股電子交易手續費優惠，協助投資新手降低進場門檻；活動期間每月如達成指定交易條件，還有機會抽中PChome購物金6,000元，讓投資回饋延伸至日常生活消費。

此外，中國信託證券同步於這次活動期間推出中信飛牡蠣粉絲專屬的社群活動，首波活動自即日起至4月30日，凡透過中國信託證券「CFO專屬連結」完成開戶(含既有客戶)、並於中信亮點family完成指定任務，即有機會獲得亮點點數100點回饋，陪伴牡迷與投資新手在應援中信飛牡蠣的同時，逐步展開投資旅程。

中國信託證券表示，投資不只是數字的累積，更是生活規劃的一部分，期望透過結合電競與理財的方式，拉近年輕世代與投資市場的距離。更多活動詳情，歡迎前往中國信託證券官網（https://www.ctbcsec.com/）或下載中信亮點APP查詢。