股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元
新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。
美元受中東戰事與全球風險情緒惡化支撐，已連續第二日大幅走強，昨日美元指數大漲0.65%來到99.02，法人分析，隨著市場削減對美國聯準會今年降息規模的押注、美債殖利率上行，美元同時獲得利差與避險雙重支撐，對歐元、英鎊與商品貨幣全面走升，同樣也對新台幣升值。
