股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

2026-03-04 03:45