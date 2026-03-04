快訊

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
美元走強，指數（DXY）周三走升站上99關卡。（路透）
新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

美元受中東戰事與全球風險情緒惡化支撐，已連續第二日大幅走強，昨日美元指數大漲0.65%來到99.02，法人分析，隨著市場削減對美國聯準會今年降息規模的押注、美債殖利率上行，美元同時獲得利差與避險雙重支撐，對歐元、英鎊與商品貨幣全面走升，同樣也對新台幣升值。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

