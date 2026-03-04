新安東京海上產險培育多元人才 獲2026保險龍鳳獎

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險人力資源部協理林季蓉（右）從保險局副局長蔡火炎（左）手中接受2026保險龍鳳獎獎項。圖/新安東京海上產險提供
現代保險雜誌公布2026年「全國大學保險財金系所學生就業意願」調查結果，並舉行「2026保險龍鳳獎」頒獎典禮，新安東京海上產險再度獲頒「保險龍鳳獎產險組優等」，持續蟬連國內30所大專院校應屆畢業生心目中最嚮往的產險公司之一。

新安東京海上產險將「員工成長」視為對人才最關鍵的長期投資，致力建構兼具回應職務所需的專業技能及員工自主規劃職涯，形成讓成長無處不在的全方位學習系統。

例如常態開辦商品、理賠、核保等專業職能內訓課程，並建立定期職務輪調制度，透過跨部門實戰歷練，系統化培育具備宏觀視野的人才。

同步善用獨有之國際性學習資源，每年定期與母公司東京海上集團內子公司進行跨國共學，就保險專業、金融科技、商品研發、風險管理、數位轉型、DEI多元共融及永續發展等議題分享交流，讓員工得以直接借鏡國際成功經驗，拉高思考格局，掌握全球保險業脈動。

同時亦與國內多所大專院校合作提供企業實習機會，由專業同仁帶領學生融合理論與實務，提前為產業培育具備即戰力的新世代人才。

透過多元學習與共融文化、彈性制度來全面支持員工的工作、生活與成長，啟動「多元數位學習方案」，提供涵蓋八大領域的線上學習平台，支持同仁自主規劃成長路徑；系統性開辦 DEI（多元、平等、共融）訓練課程，提升全體同仁對包容性職場的理解與尊重，更與「公平待客」精神內外呼應，由對內的「友善公平及多元尊重」自然延伸為對外服務客戶的包容與細心。全面實施彈性上下班制度，推行每月一日「Early Home」提早下班、到職滿一年即享額外2天幸福假、1天生日假，賦予員工自主管理時間的空間，有效紓解工作與家庭照護的壓力。

值得一提的是，新安東京海上產險近期正式啟動志工假制度，提供年度2天志工假以鼓勵每位員工在工作之餘投入社會服務，將自身的專業能力與熱情轉化為守護社會的溫柔力量，創造「一份心力 兩份心安」保險新價值。而關注每位同仁的職能發展之餘，更關懷其心理健康，導入專業的員工協助方案(EAP)，設立專屬支持熱線電話，由外部專業機構提供即時預約與初步評估服務，讓同仁能以最直接的方式獲得協助指引，並提供內容涵蓋壓力調適、親子溝通等多元主題的「工作生活充電專區」，可自主、隨時地獲取心理健康知識，進行自我關照，達到工作與生活均衡。

東京 保險 金融科技

