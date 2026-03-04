聽新聞
七年磨一劍！公勝保經3月下旬轉上櫃 董座透露進入資本市場3大原因

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
公勝保經將於3月下旬轉上櫃，右至左為公勝保經董事長蔡聖威、總經理陳德成。攝影／葉佳華
公勝保經將於3月下旬轉上櫃，右至左為公勝保經董事長蔡聖威、總經理陳德成。攝影／葉佳華

公勝保經（6028）自2019年登錄興櫃後，歷經七年的時間，預計今年三月下旬將完成上櫃掛牌，屆時將成為台名之後，第二家上櫃的保經業者。公勝保經董事長蔡聖威指出，雖然保經公司屬於輕資本產業，但上櫃主要是基於三大原因，包括公司永續經營、提升品牌形象、增加資源與工具留才。

公勝保經在1993年於高雄成立，由創辦人蔡文俊、李雯蕙夫妻檔一手創立，一開始資本額僅有200萬元、從28坪的辦公室起家；但公司在創業歷程並非一帆風順，2002年曾一度發生財務危機，當時負債達8,000萬元，所幸在危機之際，有貴人願意借錢支持，才一步步挺過難關。

第二代蔡聖威在2009年進入公勝，也讓他自嘲是回來幫忙還債的「負二代」；蔡聖威也在2018年接任總經理、2025年正式接任董事長。2025年，公勝保經全年營收來到47.15億元，創下歷史新高，全年稅後淨利約1.73億元，每股盈餘（EPS）7.86元。日前董事會也通過發放股利的決議，每股擬配發現金股利約6.81元，近三年股利配發率超過75%。

由於保經公司屬於輕資本產業，為何會決定走向上櫃？蔡聖威分享，一開始向父母親提出上櫃構想時也曾面臨反對，但他提出三個理由，一是為了永續經營，透過上櫃引入外部券商輔導，強迫內部開始建立內控制度，讓公勝走向治理化經營；二是提升品牌形象，可吸引更多業務及經營管理人才；第三則是上櫃後，有更多資源與工具可留才，未來也不排除併購、發行債券等規劃，經過溝通後，最終第一代也同意上櫃計畫，並在2015年正式啟動計畫。

蔡聖威進一步表示，保經公司的確屬於輕資本產業，沒有很大的募資需求，因此公勝上櫃最大目的並非在於募資及籌資，一直以來也維持較低的股本，期許以漂亮的EPS、股價，成為「小而美」的金融股。

在經營管理上，蔡聖威指出，公勝從2021年起推動業務專業化、客群高端化、團隊菁英化三大方針，不再追求「人海戰術」，而是專注培育高產值人才；以衡量具有「戰力」優質業務人力的美國MDRT（百萬美元圓桌協會）指標來看，公勝在2025年MDRT百萬圓桌會員數達614人，蟬聯台灣保經業第一名。他也透露，今年前兩月達到MDRT門檻已有160 位，今年有信心可達成千人MDRT的目標，將對於全年的壽險FYC（首年佣金）有望遠高於雙位數成長的表現。

在經營高資產客戶方面，蔡聖威指出，在高資產客戶的定義上，由於保經業看不到客戶的資產全貌，因此定義上是以保單規模，公勝內部的分類是以年化保費120萬元以上定位為高端客戶，根據統計，公勝在2025年的高端客戶人數來到481位，3年來已成長近4倍。

蔡聖威也分析，台灣已是明顯的K型化社會，資產往高端集中，若壽險產業的從業人員沒有辦法往高端業務經營的話，績效必然將會衰退，再加上高齡化及少子化趨勢，從業人員深入經營並提升客戶的財富滲透度，將是未來走向。

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

資本額百億與金融股2025年報 3月16日前公告截止

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為978家及93家，共計1,071家，2025年度財務報告公告申報期限：實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業之上市公司（共計126家，本國上市123家及第一上市3家）為115年3月16日（星期一）；其餘上市公司（共計945家）為115年3月31日（星期二）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

金融業對陸曝險剩7606億元探新低 今年恐跌往「6」字頭

金管會截至2025年底統計，金融三業對陸曝險降到7,606億元的歷史低點，年減1,673億元或18%，其中銀行與證期投信對陸曝險同寫史上新低。若以2025年減碼幅度推估，金融業對陸曝險最快2026年可望跌破「7」字頭，下探「6」字頭水準。

金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

