資本額百億與金融股2025年報 3月16日前公告截止

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為978家及93家，共計1,071家，2025年度財務報告公告申報期限：實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業之上市公司（共計126家，本國上市123家及第一上市3家）為115年3月16日（星期一）；其餘上市公司（共計945家）為115年3月31日（星期二）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃描相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊／公司營運」項下查閱，或至「單一公司」「電子文件下載」下載電子書。

會計師 投資人 文件

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

金融業對陸曝險剩7606億元探新低 今年恐跌往「6」字頭

金管會截至2025年底統計，金融三業對陸曝險降到7,606億元的歷史低點，年減1,673億元或18%，其中銀行與證期投信對陸曝險同寫史上新低。若以2025年減碼幅度推估，金融業對陸曝險最快2026年可望跌破「7」字頭，下探「6」字頭水準。

金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

