中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

據統計，昨日台北及元太外匯市場總成交金額達44.395億美元，寫下史上第三大紀錄，僅次於2008年3月24日的55.61億美元與2009年4月30日44.63億美元，前者因馬英九高票當選總統，股匯展開慶祝行情，後者因政府開放陸資來台，股匯同步大漲，創史上前二大成交量。

觀察近期資金動向，外資已連續三個交易日大幅調節台股，累計賣超金額達1,442億元，同期間新台幣匯價連續兩日走貶，累計貶值3.58角，貶幅達1.13%。匯銀指出，大規模外資撤出使匯市波動顯著擴大，雖然出口商逢高拋匯，「老大」（央行）盤中也掛單提供美元流動性，試圖穩定市場，但整體防守力道仍有限。

市場人士分析，目前匯價下一道重要觀察價位落在31.8元，一旦失守，市場心理關卡將轉向「32元」整數關卡，恐進一步加劇貶值預期與資金外流壓力。

匯銀進一步指出，美國對伊朗發動空襲後，中東局勢快速升溫，帶動國際油價短線飆升，市場重新評估通膨走勢，也間接改變對美國聯準會降息時程的預期。能源價格上揚反而強化美元資產吸引力，使美元出現強勢反彈。