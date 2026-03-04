快訊

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股3日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。 路透
中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

據統計，昨日台北及元太外匯市場總成交金額達44.395億美元，寫下史上第三大紀錄，僅次於2008年3月24日的55.61億美元與2009年4月30日44.63億美元，前者因馬英九高票當選總統，股匯展開慶祝行情，後者因政府開放陸資來台，股匯同步大漲，創史上前二大成交量。

觀察近期資金動向，外資已連續三個交易日大幅調節台股，累計賣超金額達1,442億元，同期間新台幣匯價連續兩日走貶，累計貶值3.58角，貶幅達1.13%。匯銀指出，大規模外資撤出使匯市波動顯著擴大，雖然出口商逢高拋匯，「老大」（央行）盤中也掛單提供美元流動性，試圖穩定市場，但整體防守力道仍有限。

市場人士分析，目前匯價下一道重要觀察價位落在31.8元，一旦失守，市場心理關卡將轉向「32元」整數關卡，恐進一步加劇貶值預期與資金外流壓力。

匯銀進一步指出，美國對伊朗發動空襲後，中東局勢快速升溫，帶動國際油價短線飆升，市場重新評估通膨走勢，也間接改變對美國聯準會降息時程的預期。能源價格上揚反而強化美元資產吸引力，使美元出現強勢反彈。

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

