中東衝突升溫 台日韓中曝險加劇

中東衝突升溫，導致荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國大陸與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險尤高。

紐約時報報導，亞洲多國雖握有能源庫存，可支撐數周至數月，但若戰事拖長，將對經濟構成更嚴重威脅。油價已出現劇烈波動，部分油輪改道航行，保險成本攀升，港口開始出現壅塞。

中國大陸超過一半海運原油來自中東，其中約25%來自伊朗。市場研究機構Kpler資料顯示，中國大陸原油庫存約可支撐115天，並有來自俄羅斯與哈薩克的陸上管線可分散風險。但是若供應長期受阻，勢必改向其他來源購油，價格壓力上升。

日本與南韓的能源對荷莫茲海峽的依賴更深。日本逾九成石油經該海峽進口，南韓約七成原油來自中東。日本民間與政府合計油品庫存可支撐254天，南韓超過210天，但能源價格如果長期高檔，仍將侵蝕貿易與內需。

台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣逾三成液化天然氣來自卡達。

台灣經濟研究院估算石油庫存約可支撐120天，但天然氣僅約11天。半導體產業高度依賴穩定供電，一旦能源供應緊縮，將牽動全球科技供應鏈。

美國國務院已發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。隨著軍事行動持續與能源航道風險升高，亞洲經濟原本在貿易動盪中展現的韌性，正面臨新的壓力測試。