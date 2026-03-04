快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突升溫 台日韓中曝險加劇

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

中東衝突升溫，導致荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國大陸與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險尤高。

紐約時報報導，亞洲多國雖握有能源庫存，可支撐數周至數月，但若戰事拖長，將對經濟構成更嚴重威脅。油價已出現劇烈波動，部分油輪改道航行，保險成本攀升，港口開始出現壅塞。

中國大陸超過一半海運原油來自中東，其中約25%來自伊朗。市場研究機構Kpler資料顯示，中國大陸原油庫存約可支撐115天，並有來自俄羅斯與哈薩克的陸上管線可分散風險。但是若供應長期受阻，勢必改向其他來源購油，價格壓力上升。

日本與南韓的能源對荷莫茲海峽的依賴更深。日本逾九成石油經該海峽進口，南韓約七成原油來自中東。日本民間與政府合計油品庫存可支撐254天，南韓超過210天，但能源價格如果長期高檔，仍將侵蝕貿易與內需。

台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣逾三成液化天然氣來自卡達。

台灣經濟研究院估算石油庫存約可支撐120天，但天然氣僅約11天。半導體產業高度依賴穩定供電，一旦能源供應緊縮，將牽動全球科技供應鏈。

美國國務院已發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。隨著軍事行動持續與能源航道風險升高，亞洲經濟原本在貿易動盪中展現的韌性，正面臨新的壓力測試。

中東 哈薩克 能源

延伸閱讀

美、伊開火油輪動彈不得 印度液化石油氣恐撐不到2周

能源咽喉被封鎖…若荷莫茲海峽運中東油氣被關斷供 亞洲受創最重

美伊開戰／荷莫茲海峽堪稱原油命脈 若被截斷恐拖垮全球經濟

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

相關新聞

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。