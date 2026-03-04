兆豐金董座董瑞斌：打炒房政策發酵 幾乎看不到投資客 支持維持信用管制

中央銀行將在19日舉行今年第1季理監事會，外界關注第七波選擇性信用管制是否鬆綁。身兼央行常務理事的兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨（3）日表示，房市管制政策目的是打炒房，目前效果已逐漸發酵，投資客也幾乎看不到，現階段他個人仍支持第七波選擇性信用管制維持現狀。

兆豐金融集團昨日舉行媒體春酒餐會，兆豐金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席。對房市管制措施是否鬆綁，董瑞斌表示，房市管制政策的目的是打炒房，不是打房，在企業金融方面，以都更危老案等政策性為優先承辦；消費金融部分，因控管額度導致房貸一度塞車60天，但目前只要是首購、新青安案件已暢通，從申貸到撥款大約20天左右，回到正常水準，90%的房貸業務幾乎都是自住型，投資客已經幾乎看不到。

董瑞斌指出，基本上他支持房市管制維持現狀政策。主要目的是抑制炒房，且現在已經達到效果，先前房貸塞車引發民怨，現在恢復正常，房價也穩定下來，成交量雖稍微縮小，整體而言算是回到正常水準，「政策還在發酵，就應該繼續讓它發酵」，現階段以維持現狀為宜。

對今年國內房市發展，董瑞斌指出，房價並未明顯鬆動，多是以補貼裝潢等方式讓利，而非直接降價，但議價空間有放大，對於今年房市持平看待。

另一名央行理事指出，第七波信用管制措施政策的核心目的在於抑制金融風險，而非直接打壓房價，當前台灣房價仍處高檔水準，不動產放款集中度也未顯著下降，整體占比仍在36%以上，央行不樂見銀行資金過度集中於房地產部位，若未來房價反轉，恐對金融體系帶來系統性風險。過去透過房地合一稅等制度調整，曾對過熱市場產生降溫效果，但現階段政策思維轉向「讓市場自行降溫」，在風險可控前提下逐步修正價格與交易結構。目前市況呈現「價小跌、量不出」格局，賣方對價格讓步意願有限，買賣雙方認知差距仍大。