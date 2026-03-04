快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金董座董瑞斌：打炒房政策發酵 幾乎看不到投資客 支持維持信用管制

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
兆豐金控董事長董瑞斌。葉佳華／攝影
兆豐金控董事長董瑞斌。葉佳華／攝影

中央銀行將在19日舉行今年第1季理監事會，外界關注第七波選擇性信用管制是否鬆綁。身兼央行常務理事的兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨（3）日表示，房市管制政策目的是打炒房，目前效果已逐漸發酵，投資客也幾乎看不到，現階段他個人仍支持第七波選擇性信用管制維持現狀。

兆豐金融集團昨日舉行媒體春酒餐會，兆豐金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席。對房市管制措施是否鬆綁，董瑞斌表示，房市管制政策的目的是打炒房，不是打房，在企業金融方面，以都更危老案等政策性為優先承辦；消費金融部分，因控管額度導致房貸一度塞車60天，但目前只要是首購、新青安案件已暢通，從申貸到撥款大約20天左右，回到正常水準，90%的房貸業務幾乎都是自住型，投資客已經幾乎看不到。

董瑞斌指出，基本上他支持房市管制維持現狀政策。主要目的是抑制炒房，且現在已經達到效果，先前房貸塞車引發民怨，現在恢復正常，房價也穩定下來，成交量雖稍微縮小，整體而言算是回到正常水準，「政策還在發酵，就應該繼續讓它發酵」，現階段以維持現狀為宜。

對今年國內房市發展，董瑞斌指出，房價並未明顯鬆動，多是以補貼裝潢等方式讓利，而非直接降價，但議價空間有放大，對於今年房市持平看待。

另一名央行理事指出，第七波信用管制措施政策的核心目的在於抑制金融風險，而非直接打壓房價，當前台灣房價仍處高檔水準，不動產放款集中度也未顯著下降，整體占比仍在36%以上，央行不樂見銀行資金過度集中於房地產部位，若未來房價反轉，恐對金融體系帶來系統性風險。過去透過房地合一稅等制度調整，曾對過熱市場產生降溫效果，但現階段政策思維轉向「讓市場自行降溫」，在風險可控前提下逐步修正價格與交易結構。目前市況呈現「價小跌、量不出」格局，賣方對價格讓步意願有限，買賣雙方認知差距仍大。

延伸閱讀

房價 房地合一稅 新青安

延伸閱讀

兆豐金董座董瑞斌：支持第七波選擇性信用管制維持現狀

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

中東動盪害「斷氣」？兆豐金控董座指天然氣安全存量約11至12天 可改美澳進口

不動產聯盟總會交接 林正雄：虛坪改革是在捅馬蜂窩

相關新聞

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。