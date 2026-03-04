提供國人多元資產配置，元大人壽宣布推出國內首張日圓保單—「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，同時兼顧財務及保障規劃，為客戶提供優質資產配置新選擇。

元大人壽總經理翁志宏昨（3）日指出，元大人壽推出壽險業界首張、目前唯一的日圓傳統型終身壽險。此商品兼具保障與傳承功能，採利率變動型機制，讓保戶能參與日本市場的蓬勃發展，實現資產長期增值。此保單同時為持有日圓存款的民眾提供新的投資管道，豐富資產配置選擇，並響應主管機關推動的「亞太資產管理中心」政策，將資金留在台灣。此外，該保單也具有提高CSM（合約服務邊際）、降低幣別錯配等功能。

壽險公會理事長陳慧遊出席記者會時表示，過去壽險幣別錯配使外價金問題備受關注，對於會計規則與成本代價的抉擇，當代價低時可接受，但當避險成本高到吞噬壽險業一半獲利時，代價過大，就需調整。陳慧遊也以行動表達對首張「日圓保單」的支持，成為「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」的第一位投保人。元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險具備三大強項，為個人及家庭建構資產韌性。

第一強：創新商品。該保單具有日圓收付的獨特利基，可運用於建構更多元的資產配置；對於已擁有日圓者，能夠透過保險商品達成穩健累積、多元配置及保障規劃的多重目的，並滿足未來子女出國留學、工作旅遊或家庭置產的需求。

第二強：合作通路，提供優質服務。元大證券、元大銀行與彰化銀行已率先上架首賣，精準掌握保險商品創新發展趨勢，為客戶提供專業、完整而優質的保險服務。第三強：快速完成資產配置，終身享有保障。投保該商品即享有終身壽險保障至111歲，可依自身規劃，選擇一次繳或2年期繳費的方式投保；另外，透過利率變動設計，保戶可以依據宣告利率（2.6%）有機會享加值回饋分享金。此外，透過利率變動設計，保戶可以依據宣告利率有機會享加值回饋分享金，加速資產累積的效果。