經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽宣布推出國內首張日圓保單—元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險，元大人壽總經理翁志宏（左）、壽險公會理事長陳慧遊（右）出席記者會。元大人壽／提供
元大人壽宣布推出國內首張日圓保單—元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險，元大人壽總經理翁志宏（左）、壽險公會理事長陳慧遊（右）出席記者會。元大人壽／提供

提供國人多元資產配置，元大人壽宣布推出國內首張日圓保單—「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，同時兼顧財務及保障規劃，為客戶提供優質資產配置新選擇。

元大人壽總經理翁志宏昨（3）日指出，元大人壽推出壽險業界首張、目前唯一的日圓傳統型終身壽險。此商品兼具保障與傳承功能，採利率變動型機制，讓保戶能參與日本市場的蓬勃發展，實現資產長期增值。此保單同時為持有日圓存款的民眾提供新的投資管道，豐富資產配置選擇，並響應主管機關推動的「亞太資產管理中心」政策，將資金留在台灣。此外，該保單也具有提高CSM（合約服務邊際）、降低幣別錯配等功能。

壽險公會理事長陳慧遊出席記者會時表示，過去壽險幣別錯配使外價金問題備受關注，對於會計規則與成本代價的抉擇，當代價低時可接受，但當避險成本高到吞噬壽險業一半獲利時，代價過大，就需調整。陳慧遊也以行動表達對首張「日圓保單」的支持，成為「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」的第一位投保人。元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險具備三大強項，為個人及家庭建構資產韌性。

第一強：創新商品。該保單具有日圓收付的獨特利基，可運用於建構更多元的資產配置；對於已擁有日圓者，能夠透過保險商品達成穩健累積、多元配置及保障規劃的多重目的，並滿足未來子女出國留學、工作旅遊或家庭置產的需求。

第二強：合作通路，提供優質服務。元大證券、元大銀行與彰化銀行已率先上架首賣，精準掌握保險商品創新發展趨勢，為客戶提供專業、完整而優質的保險服務。第三強：快速完成資產配置，終身享有保障。投保該商品即享有終身壽險保障至111歲，可依自身規劃，選擇一次繳或2年期繳費的方式投保；另外，透過利率變動設計，保戶可以依據宣告利率（2.6%）有機會享加值回饋分享金。此外，透過利率變動設計，保戶可以依據宣告利率有機會享加值回饋分享金，加速資產累積的效果。

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

