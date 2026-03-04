閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

屏東縣長周春米表示，感謝玉山金控（2884）長期深耕偏鄉教育，第199座圖書館選址地磨兒國小，不僅是屏東原鄉首座，更是結合排灣族文化美學與孩子創作的共享空間。閱讀不只是書本，更是陪伴孩子成長、翻轉未來的力量。期盼透過公私協力，讓這座充滿文化溫度的圖書館，成為厚植孩子競爭力、支持部落孩子快樂學習的新據點。

地磨兒國小校長高至誠表示，音樂能跨越距離、感動人心，也牽起玉山銀行與偏鄉教育之間溫暖而深刻的連結。地磨兒的孩子曾受邀參與玉山銀行「獻給母親的音樂會」，不僅展現偏鄉學童在音樂學習上的亮眼成果，也讓社會大眾看見他們在學習與成長中的自信與潛力。延續這份由音樂而起的感動，玉山也關注到學校圖書館設備老舊的現況，協助整修更新，打造融合「閱讀×科技×學習」的多元學習空間。

玉山銀行董事長黃男州分享，每一座圖書館的生命力，都源於與土地的深厚連結。地磨兒國小玉山圖書館巧妙結合多元學習功能與文化深度，融入排灣族瑰麗的文化圖騰，並保留了最具象徵意義的石板屋門面設計，讓圖書館成為部落文化的自然延伸。未來，這座圖書館將落實「社區共享」的願景，於假日向居民開放，成為校園與社區共學共榮的溫暖場域。

玉山感謝世界卡貴賓的長期支持，讓「玉山黃金種子計畫」能匯聚玉山志工、學校教師、家庭、社區民眾及各地政府的力量，持續為台灣培育未來的希望。玉山並期盼透過這份在地共好的合作，讓孩童在翻閱書頁的同時，能長出夢想的翅膀，引領他們從部落飛向世界。