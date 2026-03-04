快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山深耕偏鄉閱讀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
HOPE199玉山圖書館昨日啟用，玉山金控策略長譚宏（後排左三起）、玉山銀行個金總處執行長許美麗、玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州、屏東縣長周春米、立委伍麗華、屏東縣教育處長陳國祥、地磨兒國小校長高至誠共同合影。玉山銀行／提供
HOPE199玉山圖書館昨日啟用，玉山金控策略長譚宏（後排左三起）、玉山銀行個金總處執行長許美麗、玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州、屏東縣長周春米、立委伍麗華、屏東縣教育處長陳國祥、地磨兒國小校長高至誠共同合影。玉山銀行／提供

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

屏東縣長周春米表示，感謝玉山金控（2884）長期深耕偏鄉教育，第199座圖書館選址地磨兒國小，不僅是屏東原鄉首座，更是結合排灣族文化美學與孩子創作的共享空間。閱讀不只是書本，更是陪伴孩子成長、翻轉未來的力量。期盼透過公私協力，讓這座充滿文化溫度的圖書館，成為厚植孩子競爭力、支持部落孩子快樂學習的新據點。

地磨兒國小校長高至誠表示，音樂能跨越距離、感動人心，也牽起玉山銀行與偏鄉教育之間溫暖而深刻的連結。地磨兒的孩子曾受邀參與玉山銀行「獻給母親的音樂會」，不僅展現偏鄉學童在音樂學習上的亮眼成果，也讓社會大眾看見他們在學習與成長中的自信與潛力。延續這份由音樂而起的感動，玉山也關注到學校圖書館設備老舊的現況，協助整修更新，打造融合「閱讀×科技×學習」的多元學習空間。

玉山銀行董事長黃男州分享，每一座圖書館的生命力，都源於與土地的深厚連結。地磨兒國小玉山圖書館巧妙結合多元學習功能與文化深度，融入排灣族瑰麗的文化圖騰，並保留了最具象徵意義的石板屋門面設計，讓圖書館成為部落文化的自然延伸。未來，這座圖書館將落實「社區共享」的願景，於假日向居民開放，成為校園與社區共學共榮的溫暖場域。

玉山感謝世界卡貴賓的長期支持，讓「玉山黃金種子計畫」能匯聚玉山志工、學校教師、家庭、社區民眾及各地政府的力量，持續為台灣培育未來的希望。玉山並期盼透過這份在地共好的合作，讓孩童在翻閱書頁的同時，能長出夢想的翅膀，引領他們從部落飛向世界。

排灣族 偏鄉教育 玉山金控

延伸閱讀

新北市偏鄉四校啟動AI跨域課程 用數位敘事翻轉教育

玉山瞄準富豪 規劃家業傳承

郭瓊瑩／國土景觀與心靈景觀之間

玉山首檔ETF00988B 3/2開募

相關新聞

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。